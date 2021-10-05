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Введение накопительной пенсии в Украине увеличит выплаты в два раза - Шмыгаль

5 октября 2021, 22:50
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По словам премьера, для этого нужно внедрить накопительную пенсионную систему.

Пенсии
Пенсии в Украине / Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что единственный цивилизованный выход получать достойные пенсии - это введение второго уровня накопительной пенсионной системы, что позволит получать вдвое большие выплаты, чем сейчас.

Глава правительства подчеркнул, что это чрезвычайно важный момент развития Украины.

"Если бы второй уровень пенсионной системы ввели 15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных 40-50 млрд долларов. Это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это другое экономическое мировоззрение государства. Плюс на сегодня это расчетно вдвое большая пенсия, чем та, которая существует сейчас. То есть это то, что мы должны сделать, чтобы через 10-15 лет иметь достойную пенсию", - подчеркнул Шмигаль в интервью изданию Левый берег.

Премьер-министр отметил, что сегодня ведется работа над этим вопросом с комитетом Верховной Рады, парламентом, Министерством финансов.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

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пенсии выплаты пенсии Денис Шмыгаль
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