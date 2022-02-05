Вторая жизнь стеклянных банок: креативные идеи, которые упростят жизнь

Как использовать стеклянные банки / коллаж Главред

Банки из стекла можно применять не только по прямому назначению. Они так же могут быть использованы в качестве декоративных элементов в доме, квартире, на даче.

Отличный органайзер для круп

Банки можно наполнять любыми сыпучими продуктами, и вы увидите, насколько освободится пространство на вашей кухне. Большие отлично подойдут для сыпучих продуктов, круп и макаронных изделий. Мелкокалиберные — для специй и разных добавок в пищу.

Удобно и безопасно

Еще один вариант использования банок – в качестве органайзера для ниток и иголок. Прикрепите к крышке подушку с иголками, а внутрь переложите нитки, пуговицы и другую мелочь.

Болтики, мелкие гвозди и шайбочки всегда на месте

Такой лайфхак подойдёт не для всех. Особо аккуратные мужчины могут применить банки у себя в гараже. Для этого просверлите отверстие в крышке и в деревянной полке. Продев болт в крышку и закрепив его там, вы сможете подвесить банку под полкой и хранить в ней любые мелкие предметы.