Вторая жизнь старого советского ковра: 4 поделки из "бесполезного" куска ткани

Мы нашли несколько вдохновляющих идей, как использовать старый советский ковер и дать ему новую жизнь

Советский ковер / uainfo.org, pixabay.com

Если у вас есть старый советский ковер, который уже не подходит для использования, то не стоит его выбрасывать.

Он может стать отличным материалом для самых разных DIY-проектов. Мы нашли несколько вдохновляющих идей, как использовать старый советский ковер и дать ему новую жизнь.

Создание ковровых дорожек

Старый ковер может стать отличным материалом для создания ковровых дорожек. Просто вырежьте нужные формы и размеры и сшейте ковровые полосы вместе, чтобы получить длинную дорожку, которая будет отлично смотреться в любом помещении.

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Изготовление ковровых сумок

Еще один интересный способ использования старого советского ковра - изготовление ковровых сумок. Вырежьте нужные формы и размеры и сшейте их вместе, чтобы создать уникальные и стильные сумки. Такие сумки будут привлекательными и экологичными.

Создание ковровых покрытий для стен

Старый ковер может быть использован для создания ковровых покрытий для стен. Вырежьте нужные формы и размеры и прикрепите ковровые полосы к стене, чтобы создать красивую и необычную обстановку в комнате.

Создание ковровых тапочек

Старый ковер может стать отличным материалом для создания ковровых тапочек. Вырежьте нужные формы и размеры и сшейте ковровые полосы вместе, чтобы получить удобные и теплые тапочки для вашего дома.

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