Вторая жизнь старого советского ковра: 4 поделки из "бесполезного" куска ткани

Если у вас есть старый советский ковер, который уже не подходит для использования, то не стоит его выбрасывать.
Он может стать отличным материалом для самых разных DIY-проектов. Мы нашли несколько вдохновляющих идей, как использовать старый советский ковер и дать ему новую жизнь.
Создание ковровых дорожек
Старый ковер может стать отличным материалом для создания ковровых дорожек. Просто вырежьте нужные формы и размеры и сшейте ковровые полосы вместе, чтобы получить длинную дорожку, которая будет отлично смотреться в любом помещении.
Изготовление ковровых сумок
Еще один интересный способ использования старого советского ковра - изготовление ковровых сумок. Вырежьте нужные формы и размеры и сшейте их вместе, чтобы создать уникальные и стильные сумки. Такие сумки будут привлекательными и экологичными.
Создание ковровых покрытий для стен
Старый ковер может быть использован для создания ковровых покрытий для стен. Вырежьте нужные формы и размеры и прикрепите ковровые полосы к стене, чтобы создать красивую и необычную обстановку в комнате.
Создание ковровых тапочек
Старый ковер может стать отличным материалом для создания ковровых тапочек. Вырежьте нужные формы и размеры и сшейте ковровые полосы вместе, чтобы получить удобные и теплые тапочки для вашего дома.
Вам может быть интересно:
- Зачем лавровый лист добавляют в чай: шикарный рецепт из СССР
- Не от хорошей жизни: почему в СССР все ели с хлебом
- Как в СССР двигали дома, пока в них спали люди