Вторая жизнь старого смартфона: ТОП-10 фишек, как превратить его в самого крутого помощника

Превратить камеру наблюдения, Wi-Fi-роутер и даже в VR-устройство – вот, что можно сделать со смартфоном, который, казалось бы, вам уже и не нужен.

Как использовать старый смартфон и сделать из него незаменимое устройство / 1zoom.ru

Что делать со старым андроид смарфтоном или телефоном на iOS, особенно когда гаджет еще рано отправлять на пенсию, загадка для многих из нас. И продать жалко, и на свалку не выбросишь. Но есть простой выход – можно использовать гаджет как будильник, плеер, GPS-навигатор и даже как Wi-Fi-роутер.

Что можно сделать из старого смартфона

Будильник

Даже в самых старых телефонах есть такая полезная и незаменимая функция, как будильник. Ненужный смартфон можно использовать для того, чтобы не проспать. Более того, если ваш гаджет еще не сильно и старый, на него можно установить какую-то программу вроде Sleep Cycle, чтобы запустить еще и мониторинг сна.

Камера наблюдения

Из старого смартфона, у которого есть камера, можно легко сделать камеру наблюдения. Для этого загрузите в Google Play или App Store приложение Presence или его аналог, установите телефон в нужном месте и подключитесь к девайсу. Теперь вам не нужно покупать отдельно IP-камеру, поскольку роль видеокамеры играет старый смартфон. Можете сделать видеонаблюдение за вашими животными, мониторить безопасность и другие ситуации.

Электронная книга

Существует множество приложений для чтения электронных книг на мобильном телефоне. Старый мобильник – лучший вариант, чтобы их опробовать. Большинство приложений поддерживают основные форматы электронных книг, в том числе и epub. В некоторых встроены книжные магазины. Смартфон можно использовать как читалку и экономить батарею вашего основного телефона.

Мультимедиа-плеер

Чтобы не расходовать батарейку нового телефона, закачивайте фильмы и музыку на ваше старое устройство. Очень хорошо, если смартфон поддерживает карту памяти – тогда можно забросить в него как можно больше увлекательного контента.

GPS-навигатор или видеорегистратор

Хорошо известно, что навигатор или видеорегистратор очень быстро садят батарею телефона. Будет лучшим вариантом наличие отдельного телефона для выполнения таких задач. Что нужно – купить держатель смартфона в автомобиле и скачать приложения для навигации. К примеру, Google Maps.

Можно сделать из старого смартфона и видеорегистратор. В таком случае лучше всего купить карту памяти на 128 ГБ, поскольку видео много весят. Особенно, если съемка идет очень долго.

Устройство виртуальной реальности

А вот если у вас есть VR-шлем, который использует мобильный телефон как источник получения видеосигнала, то для получения виртуальной реальность можно приспособить смартфон. Подключите его к VR-очкам и наслаждайтесь эффектами.

Еще один Wi-Fi роутер

При помощи старого смартфона можно усилить сигнал Интернета в вашем доме. Подключите телефон к сети вай фай, установите, например, YouSee Wifi Booster, и оставьте гаджет в месте, где вы бы хотели расширить зону покрытия вашей вай-фай сети.

Второй рабочий телефон

Например, вы не привыкли к телефонам на 2 SIM-карты или нет возможности поставить вторую симку. В таком случае отлично подойдет старый телефон. Поставьте в него вторую симку и используйте его по нужному вам назначению.

Помогите науке

Не пугайтесь, но ваш телефон может помочь научным исследованиям. Достаточно установить приложения, такие как HTC Power To Give, Sony Folding@Home или BOINC. Программы будут использовать железо вашего смартфона для решения разных научных проблем. Таким образом, вы сможете помочь ученым. Лишь не забывайте заряжать телефон.

Поменяйте старый телефон на новый

Если вдруг ни один из вышеприведенных вариантов вам не подошел, а продать смартфон не получается, попробуйте сдать его в магазин в обмен на новый гаджет. Отдадите старый телефон, доплатите определенную сумму, и новый смартфон будет в ваших руках.