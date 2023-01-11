glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Вторая жизнь старого смартфона: ТОП-10 фишек, как превратить его в самого крутого помощника

11 января 2023, 05:00
Превратить камеру наблюдения, Wi-Fi-роутер и даже в VR-устройство – вот, что можно сделать со смартфоном, который, казалось бы, вам уже и не нужен.
мобильный телефон_мобилка_связь
Как использовать старый смартфон и сделать из него незаменимое устройство / 1zoom.ru

Что делать со старым андроид смарфтоном или телефоном на iOS, особенно когда гаджет еще рано отправлять на пенсию, загадка для многих из нас. И продать жалко, и на свалку не выбросишь. Но есть простой выход – можно использовать гаджет как будильник, плеер, GPS-навигатор и даже как Wi-Fi-роутер.

Что можно сделать из старого смартфона

Будильник

Даже в самых старых телефонах есть такая полезная и незаменимая функция, как будильник. Ненужный смартфон можно использовать для того, чтобы не проспать. Более того, если ваш гаджет еще не сильно и старый, на него можно установить какую-то программу вроде Sleep Cycle, чтобы запустить еще и мониторинг сна.

Камера наблюдения

Из старого смартфона, у которого есть камера, можно легко сделать камеру наблюдения. Для этого загрузите в Google Play или App Store приложение Presence или его аналог, установите телефон в нужном месте и подключитесь к девайсу. Теперь вам не нужно покупать отдельно IP-камеру, поскольку роль видеокамеры играет старый смартфон. Можете сделать видеонаблюдение за вашими животными, мониторить безопасность и другие ситуации.

Электронная книга

Существует множество приложений для чтения электронных книг на мобильном телефоне. Старый мобильник – лучший вариант, чтобы их опробовать. Большинство приложений поддерживают основные форматы электронных книг, в том числе и epub. В некоторых встроены книжные магазины. Смартфон можно использовать как читалку и экономить батарею вашего основного телефона.

Мультимедиа-плеер

Чтобы не расходовать батарейку нового телефона, закачивайте фильмы и музыку на ваше старое устройство. Очень хорошо, если смартфон поддерживает карту памяти – тогда можно забросить в него как можно больше увлекательного контента.

GPS-навигатор или видеорегистратор

Хорошо известно, что навигатор или видеорегистратор очень быстро садят батарею телефона. Будет лучшим вариантом наличие отдельного телефона для выполнения таких задач. Что нужно – купить держатель смартфона в автомобиле и скачать приложения для навигации. К примеру, Google Maps.

Можно сделать из старого смартфона и видеорегистратор. В таком случае лучше всего купить карту памяти на 128 ГБ, поскольку видео много весят. Особенно, если съемка идет очень долго.

Устройство виртуальной реальности

А вот если у вас есть VR-шлем, который использует мобильный телефон как источник получения видеосигнала, то для получения виртуальной реальность можно приспособить смартфон. Подключите его к VR-очкам и наслаждайтесь эффектами.

Еще один Wi-Fi роутер

При помощи старого смартфона можно усилить сигнал Интернета в вашем доме. Подключите телефон к сети вай фай, установите, например, YouSee Wifi Booster, и оставьте гаджет в месте, где вы бы хотели расширить зону покрытия вашей вай-фай сети.

Второй рабочий телефон

Например, вы не привыкли к телефонам на 2 SIM-карты или нет возможности поставить вторую симку. В таком случае отлично подойдет старый телефон. Поставьте в него вторую симку и используйте его по нужному вам назначению.

Помогите науке

Не пугайтесь, но ваш телефон может помочь научным исследованиям. Достаточно установить приложения, такие как HTC Power To Give, Sony Folding@Home или BOINC. Программы будут использовать железо вашего смартфона для решения разных научных проблем. Таким образом, вы сможете помочь ученым. Лишь не забывайте заряжать телефон.

Поменяйте старый телефон на новый

Если вдруг ни один из вышеприведенных вариантов вам не подошел, а продать смартфон не получается, попробуйте сдать его в магазин в обмен на новый гаджет. Отдадите старый телефон, доплатите определенную сумму, и новый смартфон будет в ваших руках.

смартфоны телефон интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:20

Самый полезный зимний салат: 2 супер вкусных рецепта

05:00

Вторая жизнь старого смартфона: ТОП-10 фишек, как превратить его в самого крутого помощника

04:30

"Россияне хотят растянуть фронт, однако они кое-что упустили": эксперт указал на роковую ошибку РФВидео

03:20

Самый вкусный и очень нежный паштет: рецепт закуски, которую сметаю со стола за 2 минутыВидео

03:05

Швеция передаст Украине новейшее оружие Archer: эксперт пояснил, в чем его исключительностьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:00

Если из Беларуси в январе по Украине полетят ракеты, значит будет вторжение с севера – аналитикВидео

02:20

Весна будет ранней: синоптик рассказал о погоде до конца зимыВидео

01:56

Звезда Великолепного века Мерьем Узерли широко развела ноги на камеру

01:33

Новое наступление на Украину: военный спрогнозировал, сколько времени нужно РФ для подготовки атаки

Реклама
01:03

Проживут до 100 лет и не утратят аппетит к жизни: обладателей 4-х имен судьба наградила долголетиемВидео

00:51

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

10 января, вторник
23:50

Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины и назвал срокиВидео

23:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

23:23

Оккупанты захватили часть Соледара, ВСУ не покидают город - АрестовичВидео

22:54

После скандального изгнания из Украине: в России взялись за ТимощукаВидео

22:50

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

22:37

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

22:36

Россияне в истерике: дочь убийцы Шойгу подловили на шоппинге в ДубаеВидео

22:21

Украина будет под защитой: Канада передаст ВСУ мощное ПВО NASAMSВидео

22:20

Юрий Антонов превратился в дряхлого старикаВидео

Реклама
21:53

Мощный "хлопок" в Макеевке: в ликвидации оккупантов РФ может обвинить самих же погибших россиянВидео

21:48

Президент лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и КузьминаВидео

21:47

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

21:36

"Очень плохой сценарий": Подоляк рассказал, чем опасно затягивание войны с РФВидео

21:22

Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дняВидео

21:22

В России борются за жизнь известного фигуристаВидео

21:02

Все усеяно телами оккупантов: прямо сейчас идет важный бой за Соледар - МалярВидео

20:34

"Украина лучше модернизирует советские танки Т-72": Медведев устроил истерику и пригрозил россиянамВидео

20:28

"Нужно приложить невероятные усилия": эксперт рассказал, будет ли захват Бахмута после СоледараВидео

20:21

"Жертв вывозили КамАЗами": оккупанты раскрыли безумные потери РФ в Макеевке - перехват ГУРВидео

20:19

Виталий Портников. Украина должна побеждать в 2023 годуВидеоблоги

19:57

Молчал очень долго: принц Гарри впервые назвал имя своего настоящего отцаВидео

19:53

"Знайти своїх" на 1+1: Осадчая рассказала про парня, которого оккупанты похитили на глазах невестыВидео

19:37

Будет много воздушных тревог и три горячих точки: эксперт объяснил, что произойдет на фронте в январеВидео

19:20

Пригожин попытается сам стать президентом Россиимнение

19:16

В США анонсировали учения украинских защитников на ЗРК Patriot: когда они состоятсяВидео

18:50

Принц Гарри рассказал, будет ли присутствовать на коронации отца - короля Чарльза III

18:41

"Пакет малыша" в 2023 году: что в него входит, как получить помощь или компенсациюФотоВидео

18:30

Не стоит брать идеально круглые апельсины: как выбрать самые лучшие плоды и не купить "сухую кислятину"

18:23

"Город - символ мужества украинцев": глава немецкого МИД внезапно приехала в ХарьковВидео

Реклама
18:23

Больше не "вне политики": "голубка мира" Регина Тодоренко порассуждала о патриотизмеВидео

18:15

"Позиция РФ становится все слабее": враг резко уменьшил артиллерийский огонь по Украине на 75% - CNNВидео

18:02

Грозит 8 лет в тюрьме: митрополита УПЦ будут судить за оправдание русской агрессииВидео

17:55

Начался сепсис и интоксикация: российский фигурист Костомаров оказался при смерти

17:49

Савик Шустер подколол Валерия Меладзе за трусость: "Не создает впечатления храброго человека"

17:30

"Ситуация очень сложная, город фактически уничтожен": в ВСУ рассказали о жестких боях под СоледаромВидео

17:25

Капитан Америка влюбился: Крис Эванс забавно подтвердил новые отношенияВидео

17:04

Цены на продукты бьют все рекорды: что подорожало больше всегоВидео

16:49

Как охладить батарею телефона: простой способ, который займет всего 20 минут

16:26

Зачем замораживать крупы: это поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять