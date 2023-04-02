Вся рассада и растения могут погибнуть: что нельзя делать 3 апреля - приметы

3 апреля церковь почитала память Кирилла Катаника, а православная церковь вспоминает епископа Кирилла Катанского.
Этот день лучше провести в тихом семейном кругу. Также верили, что вода, почерпнутая в этот день из колодца, обладает необычной силой.
Кто выпьет воды из колодца, будет здоров весь год. Также нужно было "святой" водой окропить весь дом и огород.
В дом приносили веточки вербы и березы.
3 апреля проводили в тихом и семейном кругу.
Что нельзя делать 3 апреля
Нельзя 3 апреля сажать растения и рассаду. Верили, что они в скором времени погибнуть, да и могут вместе с собой "забрать" ваше здоровье.
Нельзя 3 апреля поливать растения.
Нельзя 2 апреля шить. Даже пришивание пуговицы. Может принести в дом череду несчастья.
Нельзя 3 апреля убирать и стирать одежду.
Нельзя 3 апреля устраивать шумные вечеринки и употребление алкоголя.
Приметы на 3 апреля
Если гремит гром, то к урожайному году.
Если 3 апреля комары появились, то к потеплению.
Если облака синего цвета, то к дождю.
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