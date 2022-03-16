ВСУ вщепки разбомбят путинскую армию: военный эксперт назвал дату освобождения Крыма и Донбасса

ВСУ вщепки разбомбят путинскую армию/ Скриншот из видео

После 20 марта Вооруженные Силы Украины могут пойти в контрнаступление и полностью разгромят российскую армию. Таким образом украинские бойцы освободят оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы будем гнать их до самой границы. Нужен полный военный разгром России", – подчеркнул он.

По словам эксперта, полное освобождение территорий Украины крайне необходимо, иначе война останется незавершенной, а победа над оккупантом будет отложена.

Также Жданов подчеркнул, что Украина может использовать новое наступление России.

"Мы можем продолжить в том же духе, в котором воевали вторую неделю войны, когда мы их разносили везде и всюду", – предупредил он.

Читайте такжеПВО жжет: за сутки уничтожены свыше 10 вражеских целейНапомним, российские оккупанты в разговорах с близкими начали жаловаться на то, что ими не будут гордиться.

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