ВСУ показали трогательный ролик ко Дню Вооруженных сил и Святого Николая, созданный волонтерами

https://news.glavred.info/vsu-pokazali-trogatelnyy-rolik-ko-dnyu-vooruzhennyh-sil-i-svyatogo-nikolaya-sozdannyy-volonterami-10522567.html Ссылка скопирована

Вооруженные Силы Украины опубликовали на своей странице в Facebook трогательный видеоролик – поздравление с Днем ВСУ и Святого Николая, которые с этого года празднуются вместе.

"В этом году украинцы впервые отмечают вместе два праздника – День Вооруженных Сил Украины и Святого Николая. Этот факт вдохновил авторов видеоролика на создание теплой и доброй истории, в которой дети благодарят своих родных – защитников и защитниц, и просят защитить наш общий дом – Украину, и, конечно, Святого Николая: "Чтобы подарочки принес":))", - говорится в сообщении.

В ВСУ сообщают, что видеоролик снят в рамках кампании по информационной поддержке Вооруженных Сил Украины. Его создали на волонтерской основе украинские компании и деятели искусств.

видео дня

Ролик будет транслироваться также на украинских телеканалах и в кинотеатрах.

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