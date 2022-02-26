ВСУ под Одессой захватили двух диверсантов

ВСУ / УНИАН

РБК с отсылкой на заявление главы общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука сообщили о том, что два диверсанта были взяты в плен украинскими войсками.

"В районе Коблево взяты в плен два диверсанта, они уже дают показания соответствующей службе", - говорится в сообщении.

Коблево находится приблизительно в 40 километров от Одессы.

Ранее там пытался высадиться российский десант, но 28-я механизированная бригада имени "Рыцарей Зимнего похода" вынудила их отступить с потерями.

Реклама

Также ВСУ сообщает про ожесточенные бои в Василькове Киевской области.

Другие новости: