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ВСУ освободят Херсон и подойдут вплотную к Крыму – астролог предсказал события на фронте в ноябре

4 ноября 2022, 05:38

Влад Росс спрогнозировал большие достижения украинской армии в ноябре и предостерег о зверстве, которое готовит Россия на Херсонщине.

Астролог Влад Росс рассказал, когда и где Путин может применить оружие массового поражения
Украинская армия в ноябре освободит Херсон и подойдет к Перекопскому перешейку – астролог Влад Росс / Reuters, bizim.media, УНИАН

Уже в ближайшие дни на фронте произойдут важные переломные события, и ситуация изменится в пользу Украины, в частности, намечается "жест доброй воли" россиян относительно Херсона. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, перелома ситуации можно ожидать 8 ноября – в день лунного затмения.

"Важные события произойдут при вхождении Венеры в зенит гороскопа Украины, а это случится 8 ноября. А через пару дней после этого туда же переместятся Меркурий и Солнце. В связи с этим можно ожидать потрясающих ярких событий 8-13 ноября, которые возвеличат Украину", – отметил Влад Росс.

Астролог уточнил, что под значительным продвижением на фронте подразумевает выход украинской армии на Перекопский перешеек или даже на границы 1991 года.

Однако при этом астролог предостерег, что до этого момента Россия попытается серьезно дестабилизировать ситуацию. В частности, по его словам, очень вероятны масштабные атаки на инфраструктуру и кризисы, связанные с этим, а также катаклизмы с водными ресурсами, например, могут быть взорваны мосты через реки или дамбы.

"Особенно велика опасность в Кременчуге. Также вселяет тревогу все, что касается Запорожья и Запорожской АЭС. ЗАЭС "родилась" 1 ноября, и, судя по ее гороскопу, есть угроза, что она будет взорвана, а радиоактивный пепел начнет разноситься ветрами по всей Украине. В ноябре существует опасность заражения большой территории", – уточнил Влад Росс.

Впрочем, по мнению астролога, это не все угрозы, о которых Украину предупреждают звезды.

"В гороскопе Украины складывается жесткая оппозиция транзитного Урана к Плутону в карте рождения. А Плутон – это атомные станции, атомная энергетика. Есть угроза, что будет захвачена еще и Ровенская АЭС. Путин хочет поставить нашу страну на колени в плане энергообеспечения, полностью обесточить и сделать так, чтобы Украина замерзла", – считает Росс.

А вот что касается Херсона, то, по прогнозам астролога, масштабных и ожесточенных боев там не будет.

"Мы не будем уничтожать Херсон так, как в свое время россияне уничтожили Мариуполь. Мы будем постепенно выдавливать врага из Херсона. Скорее всего, все произойдет так же, как и с Киевом – россияне скажут, что они отходят с этих позиций, передислоцируются, чтобы дальше воевать с территории Беларуси и напасть на западные области, что позволит российской пропаганде атакой с Беларуси перебить отступление от Херсона", – отметил Влад Росс.

Астролог считает, что ВСУ освободят Херсон в ближайшие недели, крайний срок – середина ноября.

При этом астролог заверил, что Каховская ГЭС взорвана не будет.

"Россия не решится на это. А вот ударить ядерным оружием по каким-то мостам она может. После этого Путин может нанести стратегический ядерный удар по Вашингтону, поскольку его мечта – разнести Пентагон и уничтожить Вашингтон с Нью-Йорком", – убежден Влад Росс.

По мнению астролога, россияне активно оставляют правый берег Херсонской области для того, чтобы задержать украинскую армию.

"Войскам РФ нужно, чтобы ВСУ за ними не шли. А это значит, нужно взорвать что-то радиоактивное. Если это будет не ядерное оружие, то химическое оружие они уж точно могут применить. То есть, когда украинские войска будут в Херсоне или на правобережье Херсонщины, там может быть применено химическое оружие россиянами. Тем более, мы знаем, кто руководит в Украине российскими войсками – тот человек, который травил и убивал детей в Алеппо, кто применял химическое оружие против сирийцев. Речь о Суровикине", – предостерег Влад Росс.

Впрочем, астролог уверен, что России не помогут даже столь радикальные меры – победу в этой войне, по его прогнозу, одержит Украина.

Ведь помимо всего прочего, Влад Росс полагает, что Украину в середине ноября ждут большие дипломатические победы.

"Венера, планета дипломатии, встанет в зенит нашего гороскопа, там же будут Солнце и Меркурий. Все указывает на то, что просто должна быть большая дипломатическая победа в середине ноября. Эта победа впоследствии может привести к миру. Ведь Марс, планета войны, становится ретроградным, и он будет кардинально ослаблен как раз в ноябре", – добавил Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на ноябрь 2022 года и рассказал, почему месяц рискует стать апокалиптическим. Кроме того, Влад Росс в подробном гороскопе для всех знаков зодиака на ноябрь-2022 назвал лузеров и счастливчиков месяца.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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