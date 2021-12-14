Вскоре две страны станут членами Евросоюза - СМИ

В ЕС вступят еще две страны - СМИ / УНИАН

Страны-участницы Евросоюза сегодня достигли соглашения о расширении блока. В ближайшее время в него войдут Северная Македония и Албания, сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 14 декабря.

"Белый дым! У нас есть выводы о расширении ЕС – в отличие от прошлого года! Северная Македония и Албания", – написал он.

Ранее Главред писал о том, что Европейский союз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии ЕС.

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Такую информацию обнародовала газета Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что миссия может получить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине - ред.).

Информации на официальных ресурсах ЕС о принятии судьбоносного решения для Северной Македонии и Албании пока нет.

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В сентябре нынешнего года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в ЕС, однако Болгария наложила вето.

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