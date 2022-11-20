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Всемирный день ребенка: открытки, картинки и милые поздравления

20 ноября 2022, 12:19

День защиты детей – поздравления, история и печальная статистика ООН.

Всемирный день ребенка 2022
Всемирный день ребенка 2022 / ua.depositphotos.com

Дети – это самое дорогое, что у нас есть. От них зависит наше будущее, поэтому каждое действие родителей, учителей и тренеров важно. Личность ребенка – это результат работы взрослых, здание, выросшее на кирпичиках, заложенных в детстве. 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Мы расскажем, почему важно поздравить маленьких украинцев.

День ребенка 2022: история и значение праздника

Ежегодно отмечается праздник, который учредили в 1989 году в день принятия "Конвенции о правах ребенка". В документе прописаны права детей, а также основные потребности – любовь, семья, взаимопонимание и поддержка со стороны взрослых.

Когда День детей во всем мире? Такой праздник отмечают 20 ноября. В этот день нужно поздравить каждого ребенка. Сегодня и не только мы должны стремиться, чтобы дети всех национальностей не испытывали нужды в еде, одежде, обуви, образовании, любви и внимании. 20 ноября Всемирный день ребенка лишь подчеркивает необходимость в обеспечении прописных истин, является напоминанием взрослым.

Дата была создана, чтобы взрослые не забыли о заботе и защите маленьких людей. В большинстве стран работают фонды и организации, занимающиеся помощью больным и нуждающимся детям. Они собирают гуманитарную помощь, средства для обеспечения прописных потребностей.

Когда день всех детей наступает такие организации проводят благотворительные мероприятия, чтобы напомнить о своих подопечных, а также собрать деньги на их потребности. В честь маленьких жителей нашей планеты устраиваются шествия, праздничные программы, акции и многие другие мероприятия.

В этой дате есть и доля печали. В ООН подсчитали, что ежегодно умирают 11 миллионов детей, которым не исполнилось и 5 лет. Десятки тысяч остаются инвалидами, с физическими или умственными патологиями. Они не имеют возможности жить нормальной жизнью, развиваться и пройти лечение. Многие из этих смертей и болезней вызваны отсутствием лекарств и медицинской помощи, которые бы могли предотвратить заболевания или излечить их. Также в ООН отмечают, что смерти вызваны не смертельными болезнями. Доля смертей и болезней приходится на нищету, невежество, дискриминацию и насилие. В результате семьи и целые страны несут тяжелые потери. Всемирный день детей призван привлечь внимание к этим важным проблемам и сделать все возможное для снижения смертности маленьких жителей нашей планеты.

День детей: поздравления и открытки

Несмотря на проблемы малышей стоит поздравить и напомнить им о том, что мы их любим. Мы предлагаем ко Всемирному дню детей поздравления в стихах и прозе, а также открытки.

Всемирный день ребенка картинки
Всемирный день ребенка картинки

***

Пусть у наших детей в этот день будет здоровье, любовь родных ы мирное небо над головой! Пусть у вас будет возможность встречать каждый новый день с улыбкой, чтобы каждый миг детства искрился приключениями и новыми знаниями.

***

Дети — это счастье, это свет,Пускай будет у каждого ребенкаДетство слаще тысячи конфет,Желаю счастья каждому зайчонку!Мне хочется, что в мире всех детишекРодители любовью окружали,И милых своих дочек и сынишекВсем сердцем и душою обожали!

Всемирный день ребенка 2022 картинки
Всемирный день ребенка 2022 картинки

***

Во Всемирный день ребенка желаю счастья и уюта всем деткам на планете! Пусть каждый малыш и подросток получает достаточно любви и заботы, тепла и доброты! Желаю радостного детства и веры в мир, в котором доброты, тепла, заботы хватит всем!

Всемирный день ребенка картинки
Всемирный день ребенка картинки

***

С Всемирным днем детей! Желаю мира и домашнего тепла, любящих родителей, бабушек и дедушек, расти и развивайся, чтобы в будущем реализовать все свои мечты, ставь цели и достигай их, учись, исследуй этот мир, чтобы менять его к лучшему.

Всемирный день ребенка 20 ноября
Всемирный день ребенка 20 ноября

***

Всемирный день ребенкаВстречаем всей планетой,Счастливы пусть будутНа Земле все дети.Живут пусть окруженныеЛюбовью и добром,Веселым шумом, гамомНаполнят каждый дом.Под мирным, чистым небомРастут пусть наши детиИ, словно детский мячик,Кружится планета.

Всемирный день ребенка
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