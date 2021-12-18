Всемирный банк вновь одолжил деньги Украине: на что их потратят

Всемирный банк предоставил Украине очередной кредит / фото пресс-службы банка

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро - деньги направлены на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем для экономического восстановления и развития в размере 300 миллионов евро для Украины", - говорится в релизе.

Отмечается, что выделенные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Ранее Главред сообщал о том, что Всемирный банк дал добро на выделение Украине 150 миллионов долларов. Средства направлены на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности, на закупку вакцин.

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"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

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