Всемирный банк поставил условие Украине для получения $350 млн транша

ВБ назвал условие для получения транша Украине / Reuters

Всемирный банк готов предоставить Украине второй транш в размере 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий.

Вице-президент Всемирного Банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью Интерфакс-Украина рассказала, что именно ждут от Киева.

"Перспективы второго транша Займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию", – сказала она.

Бьерде отметила важность открытия рынка земли, но предупредила, что его реализация потребует еще много усилий. В частности, по ее словам, следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.

"Успешная реализация земельной реформы - важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем", – заметила Бьерде.

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Стоит отметить, что первый транш в $350 млн от Всемирного банка Украина получила в июле.

Как ранее сообщал Главред, 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ, но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".

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Позже представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

Также Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который парламент принял в первом чтении.