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Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода

1 августа 2021, 10:39

По словам эксперта по ледникам Колумбийского университета Марко Тедеско, это очень высокий уровень таяния.

Гренландия
Всего за сутки в Гренландии растаяли 8,5 миллиарда тонн льда / Reuters

Исследователи обнаружили, что огромный ледяной щит Гренландии подвергается резкому таянию. Только за один день, 27 июля, в Гренландии расстаяли 8,5 миллиарда тонн льда. Этого хватило бы, чтобы штат Флорида ушел под воду на 5 сантиметров.

Как сообщает The Guardian, в среду, 28 июля, там зафиксировали рекордную температуру воздуха 19,8 градуса выше нуля. Всего за лето 2021 года щит потерял более 100 миллиардов тонн льда.

Сезон таяния ледников в Гренландии длится с июня по август. 27 июля там растаяло 8,5 миллиарда тонн, а 29 июля – 8,4 миллиарда тонн. Вследствие этого растет уровень воды во всем мире, ведь растаявший лед попадает в океан.

По словам эксперта по ледникам Колумбийского университета Марко Тедеско, это очень высокий уровень таяния.

"Вероятно, это изменит облик Гренландии, поскольку это ускопит будущее таяние и в результате – повышение уровня моря", – пояснил он.

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В то же время интенсивность таяния, несмотря на большие потери льда, меньше чем в 2019 году. Тогда за день Гренландия теряла 11 миллиардов тонн льда. Ученые отмечают, что от таяния в 2021 году страдает большая территория ледника. Эксперты не прогнозируют, станет ли этот год рекордным из-за потерь льда.

В случае, если ледовый щит Гренландии полностью растает, уровень моря поднимется, по меньшей мере, на 6 метров. Вследствие этого под воду уйдут прибрежные города во всем мире, однако, они под угрозой даже из-за меньшей интенсивности таяния.

Отмечается, что к концу века только из-за таяния Гренландии уровень воды поднимется на 10 сантиметров. К 2100 году уровень воды поднимется на метр.

Под водой могут оказаться, в частности, Лондон, Шанхай, Гонконг, Калькутта и острова в Тихом океане. Из-за этого пострадают, по меньшей мере, 300 миллионов человек.

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глобальное потепление Гренландия
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