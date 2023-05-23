Всего одно копеечное средство уберет весь налет на унитазе: бомбический трюк, который вас удивит

Главред рассказывает, как очистить унитаз от налета в домашних условиях, чтобы сантехника снова радовала глаз своим сиянием.

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Чем растворить известковый налет на унитазе? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый из нас стремится, чтобы в ванной комнате была безупречная чистота и гигиена. Однако даже регулярный уход не может спасти сантехнику от известкового налета. Причина появления невыносимого налета – жесткая вода, которая имеет в своем составе много солей кальция и магния. Больше всего от этого страдает унитаз. Если налет вовремя не убрать, то со временем на унитазе могут образоваться толстые наросты. Главред рассказывает, как очистить унитаз от налета в домашних условиях, чтобы сантехника снова радовала глаз своим сиянием.

Оказывается, что очистить унитаз от известкового налета можно с помощью одного копеечного средства, которое найдется на каждой кухне. Умелые хозяйки постоянно пользуются этим средством и уже давно забыли о дорогой и не всегда эффективной бытовой химии.

Знаете ли вы, зачем в унитаз засыпают лимонную кислоту? Оказывается, что именно лимонная кислота помогает размягчить налет на унитазе, в результате чего ваша сантехника снова сияет, словно новая.

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Именно поэтому, чтобы очистить застарелый налет на унитазе, нужно запастись лимонной кислотой. Для этой процедуры вам понадобится аж 300 граммов лимонной кислоты.

Приступаем к борьбе с известковым налетом. Для этого просто засыпаем 200 граммов лимонной кислоты на дно унитаза. Еще 100 граммов нужно высыпать в бачок унитаза, ведь там также есть известковые отложения. Лучше всего, если унитаз пробудет в таком состоянии целую ночь, ведь тогда известковый налет точно размякнет и отпадет. Однако если вы решили очистить унитаз днем, то минимальное время, на которое нужно оставить лимонную кислоту в унитазе, – это 3 часа. После этого нужно хорошенько почистить унитаз щеткой.

Теперь вы знаете, чем растворить известковый налет на унитазе. Вы будете удивлены, ведь всего за один раз использования лимонной кислоты уже будет заметен фантастический результат. Невыносимый известковый налет легко отойдет от стенок унитаза. Таким образом можно очищать и другую сантехнику. Все будут просто поражены непревзойденной чистотой и сиянием вашей ванной комнаты!

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