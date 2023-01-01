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Год Кролика 2023 принесет огромную прибыль: 5 вещей, которые нужно сделать всем 1 января

1 января 2023, 08:13
Что нельзя делать в первый день нового года и как привлечь деньги и счастье в дом.
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Что нужно делать 1 января / pixabay, goodfon.ru

Первый день Нового 2023 года каждый должен провести в спокойствии и семейном кругу. Эксперты отмечают, что 1 января - это время чудес и доброты.

Чтобы Кролик стал к вам благосклонен, нужно проявить заботу и доброту к людям.

Если вас попросили помочь 1 января, отказывать категорически нельзя. Любая помощь в первый день января принесет вам успех.

Каждая хозяйка дома должна накрыть богатый обеденный стол. Верили, чем краше будет стол 1 января, тем богаче и успешнее будет семья.

Чтобы Кролик принес вам прибыль и большие деньги, нужно утром помыть руки не мылом, а потереть ладони монетами.

А еще, 1 января каждый должен съесть яблоко или грушу. Верили, что так можно привлечь к себе здоровье.

Чтобы год не прошел в бедности, не стоит работать в этот день. Также запрещалось выбрасывать любые вещи 1 января.

Нельзя 1 января ругаться с близкими в доме и совершать крупные финансовые операции.

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