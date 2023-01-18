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Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушать

18 января 2023, 22:10
Что нельзя делать 20 января и как привлечь удачу к себе в этот день.
зима, приметы
Что нельзя делать 20 января / goodfon.ru

20 января церковь почитает память Иоанна Крестителя и народный праздник Иван-бражник.

В этот день было принято устраивать праздник. Перед тем, как сесть за праздничный стол, нужно выпить крещенской воды. Такой ритуал проводился для здоровья, и чтобы не страдать от пагубных привычек.

20 января было хорошей традицией крестить детей. Считается, что крестным у детей будет сам Иоанн Креститель. Сватовство на в этот день будет удачным.

Обязательно нужно утром 20 января выпить стакан святой воды. Верили, что можно привлечь удачу и укрепить здоровье.

Святую воду с самого утра подливают даже домашним животным. В этот день считалось хорошей приметой попробовать глоток вина или пива. Считалось, что это спасёт вас от слёз и горя.

Что нельзя делать 20 января

Нельзя 20 января бездельничать. Если сегодня у вас выходной, то займитесь уборкой, стиркой или любыми домашними делами.

Нельзя 20 января умываться. Верили, что якобы это может смыть с себя защиту от мошенников, обманщиков, врунов, стать для них уязвимым.

Нельзя 20 января убивать мышей. Верили, что мыши сегодня предсказывают рождение ребёнка, охотиться на них, ловить и убивать ни в коем случае нельзя.

Нельзя 20 января отправляться на охоту. Ваши желания могут не сбыться.

Нельзя 20 января принимать подарки особенно от малознакомых людей или незнакомцев. Можно перенять на себя их проблемы и болезни.

Приметы на 20 января

Если ясная и холодная погода, то ждать засушливое лето.

Если пасмурная погода со снегом, то к хорошему урожаю.

Если утренний туман, то к хорошему урожаю хлеба.

Если много синиц возле домов, то к холоду и заморозкам.

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