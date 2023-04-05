Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреля

Что нельзя делать на Благовещенье 7 апреля. Приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы и запреты 7 апреля.

Что нельзя делать на Благовещенье приметы 7 апреля/ УНИАН

7 апреля церковь отмечает большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил оповестил Марию о скором рождении Христа.

Благовещение совпадает c Великим постом, поэтому необходимо знать, что можно есть в праздник. Так, православным можно употреблять блюда из рыбы. Мясо, молочные продукты в этот день исключаются из рациона.

Что нужно делать на Благовещение 7 апреля

Женщинам и девушкам стоит посетить церковное богослужение.

Стоит собрать полезные травы. Верили, что сегодня они исцеляют.

В течение дня женщине нужно 40 раз назвать мужчину "милым" - и весь следующий год в семье будет мир и счастье.

Что нельзя делать на Благовещение 7 апреля

Нельзя на Благовещение заниматься тяжелым трудом дома.

Нельзя 7 апреля на Благовещение убирать, стирать, шить.

Нельзя 7 апреля ссориться, вступать в конфликты, ругаться, нецензурно выражаться.

Нельзя 7 апреля женщинам красить и стричь волосы. Считалось, что это может принести череду бед и неудач.

Нельзя давать и брать деньги в долг.

Нельзя 7 апреля жениться и венчаться.

Нельзя 7 апреля отправляться за покупками.

Приметы на 7 апреля на Благовещение

Если к Благовещению у березы уже появились листочки, то значит лето будет солнечным и теплым.

Если в этот день дождь застал, то весь год пройдет для рыбаков очень хорошо.

Если на Благовещение дождь или же погода пасмурная, летом будет дождь.

Если погода в этот день солнечная, то ждать хорошего урожая пшеницы.

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