Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреля

Что нельзя делать на Благовещенье 7 апреля. Приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы и запреты 7 апреля.
7 апреля церковь отмечает большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил оповестил Марию о скором рождении Христа.
Благовещение совпадает c Великим постом, поэтому необходимо знать, что можно есть в праздник. Так, православным можно употреблять блюда из рыбы. Мясо, молочные продукты в этот день исключаются из рациона.
Что нужно делать на Благовещение 7 апреля
- Женщинам и девушкам стоит посетить церковное богослужение.
- Стоит собрать полезные травы. Верили, что сегодня они исцеляют.
- В течение дня женщине нужно 40 раз назвать мужчину "милым" - и весь следующий год в семье будет мир и счастье.
Что нельзя делать на Благовещение 7 апреля
- Нельзя на Благовещение заниматься тяжелым трудом дома.
- Нельзя 7 апреля на Благовещение убирать, стирать, шить.
- Нельзя 7 апреля ссориться, вступать в конфликты, ругаться, нецензурно выражаться.
- Нельзя 7 апреля женщинам красить и стричь волосы. Считалось, что это может принести череду бед и неудач.
- Нельзя давать и брать деньги в долг.
- Нельзя 7 апреля жениться и венчаться.
- Нельзя 7 апреля отправляться за покупками.
Приметы на 7 апреля на Благовещение
- Если к Благовещению у березы уже появились листочки, то значит лето будет солнечным и теплым.
- Если в этот день дождь застал, то весь год пройдет для рыбаков очень хорошо.
- Если на Благовещение дождь или же погода пасмурная, летом будет дождь.
- Если погода в этот день солнечная, то ждать хорошего урожая пшеницы.
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Автор: Мария Тупик