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Всегда ли посуда бьется на счастье: когда разбитые тарелки и чашки могут предвещать беду

Алёна Воронина
6 мая 2023, 20:54 обновлено 6 мая, 20:56
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Не стоит нервничать, если дома вдребезги разбилась очередная тарелка. Чаще всего, когда бьется посуда, это обернется хорошими последствиями. Но есть исключения.
Разбитая чашка, девушка
Что значит, когда бьется посуда/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У каждого дома по крайней мере время от времени разбиваются разные предметы посуды – то кто-то неосторожно уронит на пол любимую чашку, то только что помытая мокрая тарелка выскользнет из рук в металлическую раковину и разлетится на куски. От таких неудач никто не застрахован. Обычно многие начинают паниковать, ведь не знают, что значит, если чашка разбилась. Практически всем известна примета, что посуда бьется на счастье. Но всегда ли это так?

Почему посуда бьется к счастью? Наверное, большинство из нас задавали себе хотя бы раз такой вопрос. Такая примета пришла к нам из древности. Еще наши предки верили, что разбитая посуда предвещает приближение прибыли и счастья.

Но эта примета имеет также разные вариации в зависимости от ситуации. Например, если тарелка, чашка или другой предмет посуды разбился, выскользнув из рук молодой девушки или одного из молодоженов, то это является признаком большой любви, приближающегося благополучия или финансовой прибыли.

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Если бокалы или стаканы бьются во время застолья, это также предвещает успех и благополучие. Поэтому такие случаи считаются хорошим знаком.

Когда побитая посуда может навлечь беду

Но есть случаи, когда инциденты с разбитой посудой предвещают что-то плохое. Например, если посуда разбилась не полностью, а от нее лишь отлетела какая-то частичка, или же она раскололась пополам, то это может быть плохим знаком. В таком случае советуют как можно скорее выбросить из дома эти обломки.

Также не очень хорошим знаком является то, что посуда дома бьется слишком часто. Это может означать, что чем-то недоволен домовой. Тогда стоит подумать, что ему может не нравиться, и попытаться устранить эту проблему.

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