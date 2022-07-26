УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Все залеплено штукатуркой, замазано свежей краской: самые распространенные ошибки в ремонте

26 июля 2022, 07:50

Самые полезные идеи и ценные советы для дома - те, которые касаются тонкой сферы ремонта. И, конечно же, советы, как не ошибиться - на вес золота.

Ремонт
Ремонт / https://ua.depositphotos.com/

Если задать вопрос любому хозяину жилья в Viber-чате подъезда или дома: "100 ошибок при ремонте ‒ это как?", то он ответит, что сотня этого еще мало. Ремонт — штука очень сложная. Соответственно, начиная его, владельцу квартиры нужно продумать все максимально тщательно, чтобы не совершить непоправимые ошибки.

5 ошибок в ремонте

Нет единого стиля

При ремонте квартиры важно учитывать вкусы каждого члена семьи. Но это вовсе не означает, что все комнаты можно оформить в разных стилях. Чтобы не было диссонанса, лучше выбрать один стиль, устраивающий всех, и оформить комнаты в разных цветовых гаммах.

Нет шкафов ‒ и обычных, и встроенных

Частая ошибка в ремонте квартир — маленькие прихожие без обустроенной гардеробной системы. Их можно увидеть даже в профессиональных проектах. Если организация гардеробной комнаты кажется невозможной, то, вероятно, стоит подумать о перепланировке.

Плохое проектирование кухни

Кухню нельзя обустраивать без учета эргономики пространства ‒ то бишь просто создавать красивю дизайнерскую картинки (не анализируя при этом будущие передвижения людей по ней).

Нет розеток для электрических приборов в ванной

Розетки в ванной комнаты нужны в разных местах и на правильном расстоянии от предметов мебели и пола. Хозяину нужно подумать, как он будет пользоваться феном и электрической бритвой.

Забыть про выключатель в прихожей

Он дает возможность включать и выключать свет из двух точек. Если поставить его в прихожей, вам не придется перед выходом из дома возвращаться в гостиную для выключения света.

Ремонт
Ремонт / https://ua.depositphotos.com/

Советы при ремонте квартиры

Гостиная

Над диваном или креслами идеально иметь дополнительный локальный свет (бра или торшеры). Чтобы по комнате не тянулись провода, запланировать это надо еще на стадии ремонта.

Кухня

Розетку для вытяжки почему-то очень часто забывают сделать. А иногда и вовсе забывают и подвести вытяжку к вентиляционному каналу. Чтобы избежать таких ошибок во время ремонта квартиры, нужно сначала спланировать и заказать гарнитур, а только потом начинать ремонт кухни — согласно плану размещения мебели и техники.

Туалет

Наличие рукомойника в уборной — обязательное условие. И не надо отговариваться ‒ мол, нету места. Существуют аккуратные рукомойники, которые можно поставить даже в самом крошечном и совмещенном санузле.

Ванная комната

Заранее определите размещение зеркала и покажите строителям, куда вывести провод для подсветки. Если планируете использовать шкафчик-зеркало, то провод может выходить за ним. Еще наверняка понадобятся розетки для подключения стиральной и сушильной машин, а также розетки для бритвы и фены возле умывальника. Правда, нужно использовать только специальные и хорошо защищенные от влаги модели и рамки ‒ здесь лучше не экономить.

Ремонт
Ремонт / https://ua.depositphotos.com/

Советы по ремонту стен

Тут есть сразу три аспекта. Во-первых, это может быть восстановление старых и разрушающихся черновых настенных покрытий; во-вторых, выравнивание поверхности стен; и, в-третьих, смена декораций. Про третий, как самый легкий и популярный, и пойдет речь.

Демонтаж при таком ремонте сводится к снятию со стен декоративных отделочных материалов, а восстановление поврежденных участков – к подмазыванию раствором и ошпаклевыванию мелких выбоин.

Самое сложное, с чем обычно сталкиваются хозяева квартир в таком аспекте ‒ ремонт трещин в стене. Для начала их нужно расширить. Следует понимать, что узкое пространство достаточно трудно заполнить клеящими составами. Потом увеличенная трещина и открывшееся за ней основание стены покрывается грунтовкой, после высыхания которой поврежденный участок восстанавливается с помощью шпаклевки, а лучше клея для кафеля или гипсокартона. Как только такой мелкий ремонт будет закончен, поверхности стены лучше огрунтовать составом глубокого проникновения и снова отдекорировать ‒ только уже с использованием новых отделочных материалов.

Інші новини:

Автор: Егор Бунин
ремонт
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:22

Гороскоп на сегодня 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемы

07:52

ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов и взорвали КП "элитных" войск РоссииВидео

07:50

Возле Мелитополя военные РФ переехали на КамАЗе авто с семьей, погиб ребенокВидео

07:50

Все залеплено штукатуркой, замазано свежей краской: самые распространенные ошибки в ремонтеВидео

07:13

На Запорожье и Херсонщине оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ - ISWВидео

Реклама
06:30

Мобилизация в Украине 2022: кто не попадает под призыв в военное время

06:28

Второй этап войны окончательно завершился, и в нем мы победилимнение

06:26

Рано утром в Николаеве под вой сирены прогремели мощные взрывыВидео

06:02

Гороскоп на август-2022: угроза ядерной войны, освобождение Херсона и перелом на фронтеВидео

05:42

"Неблагодарная и подлая": Валюха из Сватов оскорбила Анну Кошмал

05:10

Армия Украины не собирается останавливаться и намерена отвоевать Крым – экспертВидео

04:40

Атакует настоящее пекло: синоптик назвал даты жары в УкраинеВидео

04:08

Падчерица Потапа засветила крепкий пресс в белоснежном топе

04:00

Рискнет ли Россия нанести ядерный удар: ответ бывшего главы МИД Украины

03:35

Как скрыть выпирающий живот летом: 4 лайфхака стилистов сотворят чудоВидео

03:32

Белокурый ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск в полностью прозрачном боди показала безупречное тело

03:20

Превосходные и самые вкусные малосольные помидоры за 10 минут: быстрый рецептВидео

03:10

Дипломат объяснил, имеет ли Украина право бить по территории РФВидео

02:58

Анастасия Заворотнюк уже дважды была на грани жизни и смерти

02:40

Цена подскочит выше 70 грн за литр: украинцев ошеломили прогнозом подорожания на АЗСВидео

Реклама
02:02

Помидорная ботва спасет от вредителей и станет идеальным удобрением: как ее использовать с пользой

01:32

Военный эксперт пояснил, почему у оккупантов в боях в ВСУ на Юге осталось всего два плана действий

00:51

Приметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатымВидео

00:42

Илон Маск обвинен в разводе соучредителя Google: миллиардер закрутил роман с женой близкого друга

25 июля, понедельник
23:55

Эрдоган жестко упрекнул Запад в "неправильном подходе" к Путину

23:36

С огоньком: американская актриса подожгла себя во время съемокВидео

23:30

"Прямая дорога в пропасть": Захарова открыто угрожает Украине и ЕвросоюзуВидео

23:19

С какого возраста начинать: научный журнал Lancet опубликовал шокирующие данные о влиянии алкоголя на здоровье

22:48

Изменение давления: Газпром стал виновником опасной ситуации на украинском газопроводеВидео

22:48

Если Украина победит Россию, мы станем новым центром силы в ЕС и НАТО – бывший глава МИД ОгрызкоВидео

22:42

Главная роль и кино об Украине: дочь путинистки Егоровой добилась успеха в США

22:26

"Жрать нечего, перенесите Олимпиаду-2024 в Россию": в Госдуме разразились бреднями

22:26

Елена Зеленская рассказала о боли, которую испытывает во время войныВидео

22:10

Украинская Леди Гага с роскошной жизнью а-ля Кардашьян: какой певицу Камалию видят британские СМИ

21:53

"Одну Россию" вместо "України, бо в нас іншої нема": россиянка выбесила сеть песней Софии РотаруВидео

21:48

"Нужно бить в ответ": Зеленский отреагировал на шантаж РФВидео

21:28

"Он был лучшим": война унесла жизнь известного львовского спортсмена

21:16

Новые HIMARS, более 500 БПЛА Phoenix Ghost и боеприпасы: в США объявили о новой помощи УкраинеВидео

21:15

Половина Украины будет плавать: синоптики предупредили о похолодании и резкой смене погодыВидео

20:30

Войска рф мощно ударили по приграничным районам Черниговщины: более 10 "прилетов"

Реклама
20:12

Шерон Стоун уже не та: актриса показала рыхлое, едва прикрытое тело у бассейна

20:04

Ждет прикрытия от Польши и Чехии: Словакия готова будет передать Украине 11 МиГ-29 в сентябреВидео

19:59

Оккупанты готовы оставить Мелитополь - угрожают взорвать объекты инфраструктурыВидео

19:49

В боях за Украину погиб юный, 18-летний, доброволец ВСУ

19:44

Дипломат рассказал, способен ли Лукашенко предать Путина и нападет ли на УкраинуВидео

19:36

Хватит России: Алла Пугачева и Максим Галкин переедут в США на ПМЖ

19:17

Агент Путина внутри Европымнение

19:13

"Он поверил в сказку": Ким рассказал, как Путина обманули спецслужбыВидео

19:11

Полная чистка: Зеленский срочно сменил командующего Силами спецоперацийВидео

19:01

В Англии скончался актер-звезда легендарного фильма "Титаник"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять