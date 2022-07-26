Все залеплено штукатуркой, замазано свежей краской: самые распространенные ошибки в ремонте

Если задать вопрос любому хозяину жилья в Viber-чате подъезда или дома: "100 ошибок при ремонте ‒ это как?", то он ответит, что сотня этого еще мало. Ремонт — штука очень сложная. Соответственно, начиная его, владельцу квартиры нужно продумать все максимально тщательно, чтобы не совершить непоправимые ошибки.

5 ошибок в ремонте

Нет единого стиля

При ремонте квартиры важно учитывать вкусы каждого члена семьи. Но это вовсе не означает, что все комнаты можно оформить в разных стилях. Чтобы не было диссонанса, лучше выбрать один стиль, устраивающий всех, и оформить комнаты в разных цветовых гаммах.

Нет шкафов ‒ и обычных, и встроенных

Частая ошибка в ремонте квартир — маленькие прихожие без обустроенной гардеробной системы. Их можно увидеть даже в профессиональных проектах. Если организация гардеробной комнаты кажется невозможной, то, вероятно, стоит подумать о перепланировке.

Плохое проектирование кухни

Кухню нельзя обустраивать без учета эргономики пространства ‒ то бишь просто создавать красивю дизайнерскую картинки (не анализируя при этом будущие передвижения людей по ней).

Нет розеток для электрических приборов в ванной

Розетки в ванной комнаты нужны в разных местах и на правильном расстоянии от предметов мебели и пола. Хозяину нужно подумать, как он будет пользоваться феном и электрической бритвой.

Забыть про выключатель в прихожей

Он дает возможность включать и выключать свет из двух точек. Если поставить его в прихожей, вам не придется перед выходом из дома возвращаться в гостиную для выключения света.

Советы при ремонте квартиры

Гостиная

Над диваном или креслами идеально иметь дополнительный локальный свет (бра или торшеры). Чтобы по комнате не тянулись провода, запланировать это надо еще на стадии ремонта.

Кухня

Розетку для вытяжки почему-то очень часто забывают сделать. А иногда и вовсе забывают и подвести вытяжку к вентиляционному каналу. Чтобы избежать таких ошибок во время ремонта квартиры, нужно сначала спланировать и заказать гарнитур, а только потом начинать ремонт кухни — согласно плану размещения мебели и техники.

Туалет

Наличие рукомойника в уборной — обязательное условие. И не надо отговариваться ‒ мол, нету места. Существуют аккуратные рукомойники, которые можно поставить даже в самом крошечном и совмещенном санузле.

Ванная комната

Заранее определите размещение зеркала и покажите строителям, куда вывести провод для подсветки. Если планируете использовать шкафчик-зеркало, то провод может выходить за ним. Еще наверняка понадобятся розетки для подключения стиральной и сушильной машин, а также розетки для бритвы и фены возле умывальника. Правда, нужно использовать только специальные и хорошо защищенные от влаги модели и рамки ‒ здесь лучше не экономить.

Советы по ремонту стен

Тут есть сразу три аспекта. Во-первых, это может быть восстановление старых и разрушающихся черновых настенных покрытий; во-вторых, выравнивание поверхности стен; и, в-третьих, смена декораций. Про третий, как самый легкий и популярный, и пойдет речь.

Демонтаж при таком ремонте сводится к снятию со стен декоративных отделочных материалов, а восстановление поврежденных участков – к подмазыванию раствором и ошпаклевыванию мелких выбоин.

Самое сложное, с чем обычно сталкиваются хозяева квартир в таком аспекте ‒ ремонт трещин в стене. Для начала их нужно расширить. Следует понимать, что узкое пространство достаточно трудно заполнить клеящими составами. Потом увеличенная трещина и открывшееся за ней основание стены покрывается грунтовкой, после высыхания которой поврежденный участок восстанавливается с помощью шпаклевки, а лучше клея для кафеля или гипсокартона. Как только такой мелкий ремонт будет закончен, поверхности стены лучше огрунтовать составом глубокого проникновения и снова отдекорировать ‒ только уже с использованием новых отделочных материалов.

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