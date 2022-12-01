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Все романтические приключения не раньше 10-го числа: любовный гороскоп от Влада Росса на декабрь

1 декабря 2022, 17:53

Влад Росс утверждает, что все попытки обустройства личной жизни людям лучше начинать не ранее 10 декабря, поскольку до этого Венера будет двигаться по Стрельцу.

Влад Росс, гороскоп
Любовный гороскоп от Влада Росса на декабрь / Коллаж УНИАН, kruto.online

Астролог Влад Росс говорит − и любовь как таковая, и отношения в частности в декабре-2022 будут напрямую связаны с иллюзиями. Об этом он рассказал в своем гороскопе на последний месяц 2022 года.

"Любовь и отношения в декабре-2022 будут связаны с иллюзиями. Разворот Нептуна – это символ больших иллюзий, иллюзорности восприятия. Я бы не советовал влюбляться в этом месяце, иначе можно напороться на обман, измену. Да и вообще, декабрь будет месяцем измен. Часто на стационарном Нептуне мужчины уходят либо в запой, либо начинают изменять своим женам", − сказал он.

Росс также утверждает, что все попытки обустройства личной жизни людям лучше начинать не ранее 10 декабря.

"На повестке дня будут стоять бывшие связи. Первые десять дней месяца Венера будет двигаться по знаку Стрельца, и ее аспекты будут преимущественно напряженными. Так что в это время Венера не будет способствовать налаживанию личной жизни. Знакомства, бары, рестораны, вечеринки – все это лучше отложить до 10 декабря. После 10 декабря Венера будет более гармоничной, потому более гармоничными будут и отношения, которые начнут складываться в этот период. Можно будет знакомиться в интернете или приложениях. И эти отношения уже можно будет оценивать более трезво, ведь Венера войдет в трезвомыслящего Козерога. […] В этом месяце будет сохраняться вероятность встреч с бывшими, хорошо восстанавливать старые отношения, особенно перед Новым годом. Можно и возвращать бывших супругов. При этом можно самостоятельно инициировать эти встречи после 10 декабря. Либо же люди из прошлого будут появляться в вашей жизни, независимо от вашего желания", − говорит он.

Тем менее, Росс убежден что в декабре людям ничуть не стоит забывать о ретроградном Марсе.

"Но не стоит забывать о ретроградном Марсе, который многое может перекрутить. Марс связан с сексуальностью, а Венера с любовью. Венера в Козероге дает возможность вступить в брак с обеспеченным человеком, потому что Венера в Козероге – это больше про расчет, чем про любовь", − сказал он.

Напомним, астролог Влад Росс в гороскопе на декабрь 2022 рассказал, кто окажется среди лузеров и счастливчиков Луны. Для Девы, Козерога и еще двух знаков зодиака последний месяц года будет очень удачным, отмечает он.

Ранее астролог Анна Карпеева отметила, что в 2026-2027 годах планеты сойдутся так, что это может повлечь за собой изменение мирового порядка, мировых лидеров, а также создание нового союза стран, подобного Евросоюзу. Но изменения в мировом порядке могут повлечь новую войну в 2030 году.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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