"Все развивается очень быстро": врач рассказал, как низкое давление может довести до смерти

При появлении слабости, головокружения, нарушения координации движений следует обязательно измерить давление.
Внезапное снижение артериального давления чревато серьезными проблемами вплоть до летального исхода.
Кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев отметил, что принято считать нормой артериального давления - 120/80, но на самом деле границы нормального давления шире
По его словам, нижняя граница нормального давления — 90/60, а верхняя — 140/90.
Внезапное понижение давления также чревато серьезными рисками. Оно влечет за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и тем самым наносит им непоправимый ущерб.
Читайте такжеКак понизить давление в домашних условиях: 5 народных средств"Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у нас нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени", - пояснил кардиолог.
При появлении слабости, головокружения, нарушения координации движений следует обязательно измерить давление, предупредил он. Скорую необходимо вызывать когда давление упадет ниже 85/60, так как есть заболевания, которые стремительно прогрессируют на фоне гипотонии.
"При давлении ниже 85/60 все развивается очень быстро. Если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления", - сказал Шугушев.
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