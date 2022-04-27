"Все развивается очень быстро": врач рассказал, как низкое давление может довести до смерти

Врач рассказал, как низкое давление может довести до смерти/ pixabay.com

Внезапное снижение артериального давления чревато серьезными проблемами вплоть до летального исхода.

Кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев отметил, что принято считать нормой артериального давления - 120/80, но на самом деле границы нормального давления шире

По его словам, нижняя граница нормального давления — 90/60, а верхняя — 140/90.

Внезапное понижение давления также чревато серьезными рисками. Оно влечет за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и тем самым наносит им непоправимый ущерб.

Читайте такжеКак понизить давление в домашних условиях: 5 народных средств"Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у нас нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени", - пояснил кардиолог.

При появлении слабости, головокружения, нарушения координации движений следует обязательно измерить давление, предупредил он. Скорую необходимо вызывать когда давление упадет ниже 85/60, так как есть заболевания, которые стремительно прогрессируют на фоне гипотонии.

"При давлении ниже 85/60 все развивается очень быстро. Если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления", - сказал Шугушев.

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