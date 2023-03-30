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Все пятна полностью исчезнут: как почистить ковер не снимая его с пола

30 марта 2023, 16:49
Некоторые домашние средства помогут легко и практически бесплатно очистить ковер в домашних условиях.
ковер
Как очистить ковер в домашних словиях / Коллаж фото pixabay.com, Pinterest

Ковер является достаточно распространенным элементом интерьера. Казалось бы, многие уже отошли от привычки превращать квартиру в склад ковров на полу и стенах, но все же они не исчезли из нашей жизни. Ведь так приятно просыпаться утром и становиться ногами не на холодный пол, а на теплый ковер.

Однако стоит отметить, что именно этот элемент интерьера является самым загрязненным в квартире или дома. Если пол и поверхности можно вытереть влажной тряпкой, что автоматически уберет практически всю грязь, то с коврами все сложнее. Сколько бы раз мы не пытались убрать грязь и пыль пылесосом, убрать все просто нереально. Пыль задерживается внутри ковра и цепляется за ворсинки. А это отличная среда для размножения вредных микроорганизмов.

Клининговые компании уверяют, что стирать ковры необходимо минимум хотя бы 1-2 раза в год. Тогда вы сможете обезопасить себя от развития аллергии. Но далеко не у каждого человека есть возможность нанимать клининговую компанию, чтобы её сотрудники профессионально очистили ковер. Оказывается, сделать это можно самостоятельно прямо у себя дома.

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Чем можно почистить ковер дома

Есть несколько средств, которые отлично могут справиться с пятнами на вашем ковре. Их чаще всего даже не нужно будет покупать, ведь они и так могут быть дома. Этими средствами являются сода, уксус, мыльный раствор и нашатырный спирт.

Какие пятна убирают эти средства:

  • сода - старые пятна, освежает цвет и нейтрализует запахи;
  • уксус - пятна кофе и чая, освежает кофры из шерсти;
  • мыльный раствор - пятна от фруктов, сока, вина, шоколада, клея;
  • нашатырный спирт - пятна от вина, фруктов, крови.

Как почистить ковер содой

Сода - отличный абсорбент, который может справиться с грязью и нейтрализовать неприятные запахи. Это средство также уничтожает микроорганизмы, которые цепляются за ворс ковра.

Если вы просто хотите освежить ковер, то с этим может справиться сухая чистка содой. Вам понадобится сода и мелкая соль. Эти два ингредиента необходимо поровну смешать и рассыпать по ковру. Это средство нужно оставить примерно на 30 минут, после чего несколько раз пропылесосить.

Если на ковре есть пятна, то лучше воспользоваться влажной чисткой. Для этого стоит смешать 2 столовые ложки соды и 1 литр воды. Раствор можно налить в бутылку с пульверизатором и разбрызгать по ковру. Он должен оставаться на ворсе примерно один час. После этого ковер можно обработать щеткой и дать высохнуть. В самом конце ковер стоит пропылесосить.

Как почистить ковер уксусом

Для приготовления такого раствора вам понадобится всего 2 столовые ложки уксуса и 0,5 литра воды. Использовать необходимо губку или щетку. Ими нужно втирать раствор в пятно. Нужно дать время, чтобы ковер высох.

Также можно сделать раствор с сочетанием уксуса и соды. Это поможет очистить затертый ковер и удалить пятна, не снимая ковер с пола. Прежде всего его необходимо очистить от мусора, лучше это делать с помощью пылесоса. Соду необходимо равномерно рассыпать по ковру и оставить на 30 минут. Затем нужно распылить уксус по всему ковру и оставить еще на 30 минут.

После этого нужно взять щетку и начать очищать ковер. Затем стоит с помощью пылесоса избавиться от всего мусора и остатков соды.

Как почистить ковер мыльным раствором

Чтобы очистить ковер мыльным раствором, вам понадобится хозяйственное мыло и вода. Мыло необходимо натереть на терке и растворить стружку в воде. Стоит отметить, что воды много наливать не нужно, ведь средство должно быть достаточно концентрированным.

Раствор необходимо разбрызгать по всему ковру и дать ему высохнуть. Если на ковре есть пятна, можно использовать губку или щетку для их удаления. После этого нужно пропылесосить ковер. Такой способ подходит даже для еженедельной очистки.

Как почистить ковер нашатырным спиртом

Этот способ является самым трудоемким, но с его помощью можно очистить даже подсохшие пятна. Вам понадобится 1 чайная ложка слабого раствора нашатыря и 2 стакана воды.

Прежде чем начать его использование, нужно помыть ковер. Это можно сделать смоченной в чистой холодной воде тряпкой. Тряпку нужно периодически ополаскивать и обрабатывать сухой и смоченной в растворе нашатыря тряпкой.

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