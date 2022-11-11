Все монеты нужно потратить в воскресенье: как увеличить собственную прибыль

Почему все копейки нужно тратить в воскресенье / фото: zn.ua

У каждого человека, который зарабатывает деньги и постоянно тратит их в магазинах, общественном транспорте или аптеках, точно найдется хотя бы одна монетка. Есть люди, которые их просто ненавидят, ведь эти монеты постоянно бряцают в кармане или кошельке.

Другим, наоборот, нравится собирать монеты. Кто-то бросает их в копилку или банку, а кто-то коллекционирует.

Но оказывается, такие мелкие деньги нужно время от времени тратить и лучше до последней монетки. Лучше всего это делать в воскресенье.

Почему нужно тратить копейки

Еще издавна считалось, что копейки забирают место больших денег и не дают кошельку пополняться. Таким образом монеты могут мешать улучшению материального состояния.

Считается, если в кошельке лежит определенная сумма монетами, то вам не удастся насобирать больше денег. Как только у вас появится купюра такого же номинала, то она сразу будет потрачена на выплату долгов или какую-то покупку.

Старшее поколение верит, что ни в коем случае нельзя разменивать крупные купюры на мелкие, потому что это может привести к бедности.

Почему тратить монеты нужно в воскресенье

Считается, что именно в воскресенье можно заставить деньги работать и призвать достаток. В этот день ни в коем случае нельзя занимать деньги. Это может привести к безденежью. Также в воскресенье лучше не заниматься финансовыми делами, так как это день для отдыха.

Какими ритуалами можно призвать деньги

Наши предки были убеждены, что в изобилии будет жить тот, кто каждое воскресенье до восхода солнца будет ходить босиком. После ритуала можно надеть тапочки или носки, но лишь после того, как солнце уже полностью взойдет.

Также считается, что вымытая и вычищенная обувь быстро привлечет деньги для возврата всех долгов, а монеты в старых ботинках – привлекут финансовый успех.

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