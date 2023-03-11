Все деньги можно потерять: приметы на 12 марта и что нельзя делать

Что нельзя делать 12 марта и приметы дня. Как привлечь удачу в этот день.

Что нельзя делать 12 марта / goodfon.ru

12 марта церковь почитает память Прокопа Перезимнего, его также называют Дорогорушителем. Говорят, что в этот день зима окончательно покидает свои владения и уступает дорогу весне.

В этот день существовала традиция. Люди ходили в баню, где они парились и отмывались от зимних болезней и проблем, чтобы встретить весну чистыми.

Мужчины в это время занимались подготовкой инвентаря к предстоящей работе в поле.

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Женщины обязательно перебирали семена и начинали заготовку рассады. Рыбаки в это время шли рыбачить к водоемам. К этому дню реки сбрасывали с себя оковы льда, и рыбы было в обилии.

А вот знахари 12 марта раздавали полезные травы. Их считали целебными и верили, что способны вылечить даже самые тяжелые болезни.

Что нельзя делать 12 марта

Нельзя 12 марта отправляясь в дальнюю дорогу.

Нельзя 12 марта махать уезжающему прощальной рукой. Можно в неприятности попасть.

Нельзя 12 марта выходить на охоту.

Нельзя 12 марта совершать финансовые операции. Верили, что удачи не принесет.

Нельзя 12 марта звать к себе гостей. Энергетика чужих людей может уничтожить семейное благополучие.

Нельзя 12 марта выяснять отношения с близкими людьми дома.

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Приметы на 12 марта

Если южный ветер, то ждать теплое лето.

Если грачи прямо на гнезда летят, то год будет урожайным.

Если день начался с дождя, то будет мокрое лето.

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