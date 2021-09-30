Все дело в особом гене: ученые выяснили, почему некоторым людям COVID-19 не грозит

Коронавирус может заразить не всех / Reuters

Коронавирус атакует мир уже больше чем полтора года, но есть люди, которые так ни разу и не подцепили коварную болезнь. Ученые предположили, что часть населения планеты может быть невосприимчивой к COVID-19 из-за генетических особенностей.

По версии британских ученых из Центра вирусных исследований MRC-университета Глазго, отвечает за невосприимчивость к коронавирусу мутация в гене OAS1, пишет журнал Science.

По предварительным данным, внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного "иммунитета" к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.

Используя в основном метод секвенирования, группа ученых выяснила: у некоторых людей вариант гена OAS1 способен "распознавать" некоторые типичные признаки вирусов, которые присущи и COVID-19. Речь идет о пренилированном гене – то есть, к белку которого присоединена одна молекула жира.

Если же OAS1 не пренилирован, то он фактически "не умеет" реагировать на возбудитель коронавируса и не может послать сигналы "тревоги" иммунной системе.

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Исследователи считают, что если новые штаммы смогут избегать такой защиты, то, вероятно, станут "значительно более патогенными и заразными в невакцинированных популяциях".

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