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Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабря

3 декабря 2021, 10:41

Астролог Анжела Перл предупредила, что 4 декабря 2021 года могут повториться события 19-летней давности. Что-то уйдет навсегда, но появится и новое.

солнечное затмение
Солнечное затмение 4 декабря 2021 даст новую энергию, стартует новый цикл / Фото ua.depositphotos.com

Солнечное затмение 4 декабря 2021 года станет последним затмением в знаке Стрельца. Происходит оно в новолуние, и это очень важно. Поскольку в этот день одновременно завершается цикл, что-то уходит, от чего-то мы избавляемся, освобождая место для новой энергии и нового начала.

Астролог из Австралии Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, чего ждать от этого дня и чего опасаться. Прежде всего, по ее словам, не нужно бояться перемен, со временем вы поймете, что все произошло к лучшему и порадуетесь, что так случилось.

Затмение 4 декабря 2021 - что нельзя делать

Астролог не советует принимать важные решения, поскольку из-за затмения вы не будете ясно видеть ситуацию и знать все мелочи и детали. Впоследствии есть риск пожалеть о принятом решении.

Эксперт советует за три дня до затмения и в течение трех дней после избегать конфликтных ситуаций, не ссориться, не выяснять отношения, не разрывать романтические отношения, не высказывать резкие мнения.

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"Подождите, остыньте, пусть осядет эта звездная пыль. Может быть вы передумаете", - сказала Перл.

Она добавила: все, что мы делаем в затмение - это навсегда, и повернуть все вспять уже будет невозможно.

Солнечное затмение 4 декабря 2021 будет происходить рядом со звездой Антарес - это звезда войны, очень агрессивная.

"Возможны такие события в мире, которые может это затмение спровоцировать", - считает астролог.

При этом рядом со звездой Антарес сейчас стоит математическая точка - колесо фортуны. Перл объяснила, что колесо фортуны всегда смягчает ситуацию или поворачивает ее в другую сторону.

"Допустим, рухнул дом, но никто не пострадал. Или произошла авария, но все отделались ушибами", - отметила астролог.

Она призвала всех быть острожными в день затмения 4 декабря 2021. Не нужно превышать скорость на дороге, рисковать лишний раз. Перл советует внимательно следить за тем, что вы говорите, что думаете и что делаете.

Затмение 4 декабря 2021 вернет события 19-летней давности

Точно такое же затмение происходило 19 лет назад - 4 декабря 2002 года. Еще одно похожее затмение было девять с половиной лет назад - 4 июня 2012 года.

"Вспомните, что в вашей жизни происходило. Та сфера жизни, которая проигрывалась в те периоды, снова проиграется сейчас. Возможно уйдет то, что началось 19 лет назад или в 2012-м. Это уже прошлое, оно уже не имеет значения и должно отойти", - сказала эксперт.

"Что бы не принесло вам это затмение, что бы не случилось, важно знать, что это происходит для вашего роста. Для того, чтобы расширить вашу картину мира", - резюмировала Анжела Перл.

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Солнечное затмение солнечное затмение 2021 Анжела Перл
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