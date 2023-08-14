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Все будут в восторге: как приготовить невероятно мягкую печень - бомбический секрет

Алина Дембицкая
14 августа 2023, 16:04 обновлено 14 августа, 16:04
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Главред рассказывает, как избавиться от неприятного запаха печени и сделать ее невероятно мягкой и аппетитной.
печень
Зачем печень посыпают сахаром? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Печень – это невероятно полезный продукт, который обязательно нужно включать в свой рацион. Так, печень очень богата витаминами группы В, которые способствуют нормализации гормонального фона и поддерживают оптимальный уровень энергии. Кроме того, в печени содержится витамин А, который улучшает зрение и замедляет процесс старения. А минералы, такие как железо, цинк и селен, способствуют укреплению иммунной системы.

Довольно часто после приготовления печень не получается такой вкусной как хотелось бы. К тому же, после обжарки печень может горчить. Поэтому хозяйки отчаянно ищут способы, как убрать горечь с печени. Решить все эти проблемы поможет щепотка одного секретного ингредиента, который точно найдется на вашей кухне. Далее рассказываем, как избавиться от неприятного запаха печени и сделать ее невероятно мягкой и аппетитной.

Как известно, каждая хозяйка имеет свои секреты приготовления фирменных блюд. И среди разнообразия блюд есть те, кто готовит фантастическую печень. А секрет заключается в том, что опытные хозяйки посыпают печень сахаром. Зачем печень посыпают сахаром? Это может показаться странным, но после приготовления печень имеет сказочный вкус. Именно сахар лишает печень горечи и жесткости, делая ее сочной и нежной.

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Печень с сахаром: как приготовить

Для начала печень нужно хорошенько вымыть и отрезать все пленки. Также нужно проверить, нет ли на печени сгустков крови. После этого нарезаем печень на небольшие кусочки.

Теперь обматываем печень пищевой пленкой и слегка отбиваем с обеих сторон.

Далее печень нужно посыпать сахаром. Заметьте, что здесь главное не переборщить, чтобы блюдо не испортилось. На 900 гр печени одной чайной ложки сахара (без горки!) будет вполне достаточно. После этого печень нужно тщательно перемешать.

На следующем этапе печень нужно посыпать еще и мукой. На 900 гр печени нужно примерно 1–1,5 ст. ложек муки.

Теперь печень можно обжаривать на сковороде.

В конце приготовления можете добавить в печень несколько ложек сметаны и протушить ее в сметане несколько минут.

Заметьте, что солить печень нужно под конец приготовления, чтобы она не стала жесткой.

После приготовления можете добавить к печени предварительно обжаренный лук. Приятного аппетита!

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