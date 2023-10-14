Вряд ли дотянет до нового года: астролог Влад Росс предсказал будущее Путина

Астролог Влад Росс отметил, что Путину будет сложно пережить ближайшие месяцы, а после его смерти никто не будет знать, где его могила.

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Путин умрет, и никто не будет знать, где его могила, считает астролог Влад Росс / Главред, скрин

Российскому диктатору Владимиру Путину не светит не только пребывание у власти в 2024 году, но и еще один год жизни. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, который составил гороскоп для директора Кремля.

Астролог утверждает, что в ближайшие месяцы Путин попросту "испарится".

"9-ый дом гороскопа Путина говорит о том, что он отправится далеко, восвояси. Вероятно, никто не будет даже знать, где находится его могила, ее просто не найдут. Путин испарится, растворится, его больше никто никогда не увидит", – отметил Влад Росс.

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По словам астролога, о продлении власти Владимира Путина еще на год не может быть и речи.

"Путина ждет абсолютное низвержение, падение его власти. Уран входит в дом могилы в его гороскопе, что полностью разрушит путинский режим. Могу точно сказать, что Путин не будет переизбран на следующий срок в марте 2024 года, когда в России должны состояться президентские выборы. Более того, у власти в РФ я не вижу даже двойника Путина – его тоже отправят далеко, в другую страну, сделав ему пластическую операцию и изменив его до неузнаваемости", – прогнозирует Влад Росс.

Астролог подчеркнул, что для Путина сложно составить какой-либо прогноз на ближайший год по одной простой причине – он не должен был пережить 2023-ий.

"Я не вижу вообще ничего, не вижу, что с ним может еще что-либо произойти. Путин не должен был пережить свой предыдущий годовой соляр. Потому даже если сейчас его тело еще будет как-то функционировать, его будут пытаться спасать, с ним уже все ясно. Не исключаю, что Путин не дожил до своего дня рождения 7 октября, и нам просто показывают двойника. Путин должен был потухнуть вблизи дня своего рождения", – рассказал Влад Росс.

В любом случае, астролог уверен, что, даже если Путин все еще жив, до 2024-го года он вряд ли дотянет.

"Единственное, что могу сказать о новом соляре Путина – в нем очень выражен Марс, самая злая планета его гороскопа. Самая напряженная ситуация для Путина сложится в конце октября и первой половине ноября 2023 года, когда, по моим прогнозам, наконец скажут, что Путина больше нет. Думаю, он не дотянет до следующего года", – резюмировал Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на октябрь 2023 года и рассказал, какие испытания принесут солнечное и лунное затмения, которые произойдут в этом месяце. Кроме того, астролог составил подробный гороскоп на октябрь-2023 для всех знаков зодиака и рассказал, кому будет сопутствовать большая удача в этом месяце.

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