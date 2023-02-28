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"Время Путина подходит к концу": астролог назвал роковую дату для режима Кремля

28 февраля 2023, 20:38
Астролог Влад Росс говорит, что мы избавимся от тоталитарного режима Путина.
Владимир Путин, Влад Росс
Владимир Путин, Влад Росс / сайт Кремля, Главред

Астролог Влад Росс рассказал, что 23 марта Плутон войдет в знак Водолея, что ознаменует наш переход в новую реальность.

В интервью Главреду Росс отмечает, что начинается эпоха новейших технологий, киборгов, искусственного интеллекта.

"Плутон впервые за 15 лет сменит знак, до этого все эти годы он находился в Козероге – знаке тоталитарных структур. За это время поднялись все тоталитарные вожди: Эрдоган, Си Цзиньпин, Путин и многие другие. Теперь их время подходит к концу, и с 23 марта их режимы начнут рушиться. Мы избавимся от тоталитарного режима Путина. Си Цзиньпин тоже долго еще не продержится, но вопрос с ним полностью решится только в 2025 году, да и Китай скоро войдет в финансовую стагнацию", - говорит астролог.

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Астролог отмечает, что у президента Турции Эрдогана очень мало шансов устоять, выиграть выборы, особенно после землетрясения.

"Также полетит голова Ким Чен Ына, ему никто не позволит оставаться и угрожать всему миру ядерной дубиной. Мадуро тоже доживает последние деньки на своем посту в Венесуэле. И сирийский вождь Башар Асад не усидит – скоро его повесят вместе с "усатым тараканом". Кстати, Беларусь вместе с Украиной будет в ЕС", - добавил он.

Росс говорит, что это будет важный цикл Плутона.

"В последний раз он находился в Водолее ровно 248 лет назад. Теперь же будет оставаться в этом знаке до 19 января 2044 года. Можете себе представить, какие большие глобальные изменения произойдут в мире за это время, какие новшества и новые технологии появятся до 2044 года. Привычные сейчас айфоны к 40-м годам настолько устареют морально, что будут казаться дисковым телефоном", - отмечает Росс.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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