Время пришло: какие деревья обрезают осенью

Осенний сезон – отличное время для заботы о вашем саде и деревьях. Обрезка – один из ключевых аспектов ухода за растениями. Мы расскажем вам, можно ли подстригать деревья осенью и с каких нужно начинать.
В каком месяце осенью можно обрезать деревья?
Осень – прекрасное время для обрезки деревьев, так как растения переходят в состояние покоя и теряют листву. Оптимальным временем для осенней обрезки являются сентябрь и октябрь, когда активный рост замедляется, но погода еще позволяет работать.
Когда осенью нужно обрезать плодовые деревья
Плодовые деревья осенью также подвергаются обрезке. Лучше всего проводить эту процедуру после сбора урожая, в сентябре или начале октября.
Обрезка способствует формированию правильной кроны, улучшает освещение и вентиляцию кроны, а также способствует более обильному цветению и плодоношению следующего года.
Какие деревья подрезают осенью?
- Плодовые деревья: Обрезка плодовых деревьев осенью помогает улучшить их форму, убрать сухие и больные ветви, а также стимулировать следующий год цветения и плодоношения. Это включает яблони, груши, вишни, сливы и другие.
- Декоративные деревья: Многие декоративные деревья могут быть обрезаны в осенний период, чтобы придать им более аккуратную форму, убрать перекрывающиеся ветви и способствовать лучшей вентиляции и проникновению света в крону.
- Кустарники: Некоторые кустарники также могут быть обрезаны осенью, чтобы укрепить их структуру, стимулировать новый рост и подготовить их к зиме.
- Хвойные деревья: Некоторые хвойные деревья, такие как можжевельник, можно обрезать осенью, чтобы убрать сухие и пожелтевшие ветви и придать кроне более компактную форму.
- Деревья с проблемами: Если у ваших деревьев есть проблемы, такие как больные или поврежденные ветви, осень может быть хорошим временем для обрезки с целью устранения этих проблем перед зимой.
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