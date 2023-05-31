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Время пришло: как заморозить клубнику, чтобы не слиплась в один ком

Елизавета Бельмас
31 мая 2023, 14:57 обновлено 31 мая, 14:57
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Сезон клубники уже начался, а значит - впереди заготовки. Главред расскажет как правильно заморозить клубнику в морозильной камере.
Как заморозить клубнику
Как заморозить клубнику / коллаж: Главред, фото: pexels

В июне украинцы уже во всю наслаждаются первой волной спелой клубники. Многие хозяйки привыкали делать заготовки этой ягоды на зиму путем заморозки. Мы расскажем, как заморозить клубнику, чтобы она не превратилась в один ком.

Как заморозить клубнику в свежем виде - первый способ

Достаточно распространенная проблема при замораживании клубники - то, что она слипается в один большой ком. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо четко следовать правилам заморозки. Для начала необходимо хорошо вымыть ягоды и отделить от них листики. Затем положить ягоды в сито и подождать пока лишняя вода стечет. Затем необходимо разложить клубнику на деревянную доску так, чтобы между ягодами было пространство и подождать, пока они высохнут. После этого нужно обтянуть доски пищевой пленкой и в таком же положении разложить на них ягоды. Когда вся клубника будет разложена, отправляйте ее в таком положении в морозилку на 2-3 часа. Когда это время пройдет, можно достать ягоды и переложить их в контейнер.

Как правильно заморозить клубнику в морозильной камере - второй способ

Если вам неважно в каком виде будет заморожена клубника, можно смолоть ее в пюре. Для того, чтобы это сделать - важно вымыть и просушить клубнику так, как мы указали выше. Затем порезать на четвертинки и оставить стекать сок на час. После этого можно перебить клубнику блендером и разлить в формы, в которых можно заморозить и отправить в морозильную камеру.

Как правильно заморозить клубнику в домашних условиях - третий способ

Третий способ замораживания клубники похож на смесь первого и второго.

Помойте и просушите клубнику, затем половину отложите, а половину перебейте блендером, как в предыдущем способе. Затем в формы необходимо разложить первую половину клубники, разрезанную на половинки и залить ее полученным пюре. Полученное необходимо сразу отправить в морозилку.

Важное примечание - в пюре перед заморозкой можно добавлять сахар.

Смотрите видео, в котором ведущие популярной программы рассказали, как легко почистить клубнику:

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