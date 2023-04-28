'Время для успешного контрнаступления': астролог рассказал, что принесет ретроградный Меркурий в мае

Астролог отметил, что до 15 мая Меркурий будет оставаться ретроградным, поэтому не стоит делать важные покупки.

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Астролог рассказал, что принесет ретроградный Меркурий в мае / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на май 2023 и рассказал, какие сюрпризы приготовил ретроградный Меркурий. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

Как отметил астролог, до 15 мая Меркурий будет оставаться ретроградным, поэтому не стоит делать важные покупки. Особенно это касается недвижимости и автомобилей, хотя старые авто покупать можно.

"Меркурий в своем ретроградном движении в мае будет достаточно гармоничным, поэтому период подойдет для завершения или восстановления старых дел, прежде всего, связанных с торговлей, учебой, транспортом и другими меркурианскими делами. Кстати, это будет благоприятное время для гармоничного и успешного контрнаступления украинских войск с целью освобождения всех захваченных Россией территорий Украины", - рассказал Росс.

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По его словам, гармоничный Меркурий в знаке Тельца предоставит больше шансов не допустить фатальных ошибок или совершить необдуманные действия. Внимание в это время будет четким и сконцентрированным. Потерь будет не так уж много.

"Однако Телец может влиять на скорость мышления и служить сдерживающим фактором. Впрочем, спешить с принятием любых решений, особенно в первой половине месяца, не стоит. Не нужно стремиться решать вопрос активно и молниеносно: это не лучшее время для быстрых решений – лучше хорошенько все обдумать, взвесить и окончательно все решить в более удачное время. Меркурий создаст более благоприятный период после новолуния в Тельце 19 мая", - отметил астролог.

Напомним, недавно астролог Влад Росс заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину осталось недолго. Уже совсем скоро его власть "будет трещать по швам".

Ранее астролог Ангелина Вакулина рассказала, что война в Украине будет продолжаться, но украинские защитники могут совсем скоро отбить оккупированные территории. По ее словам, РФ вскоре сама откажется от захваченных территорий.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео о том, какой прогноз на май дал в интервью Главреду Влад Росс:

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