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Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому"

7 сентября 2021, 16:22

Хорошие привычки пользоваться туалетом также важны для поддержания здоровья мочевого пузыря.

туалет, унитаз
Когда мы действительно соблюдаем оптимальные методы, наши мышцы тазового дна получают большую польз / pixabay.com

Посещение туалета - одно из самых естественных человеческих поступков, которым мы занимаемся несколько раз в день.

Большинство из нас приучают опорожнять мочевой пузырь в туалете с такого раннего возраста, что мы даже не можем вспомнить, как учились. Но не все из нас правильно делают этот процесс, пишет Livestrong.com.

"Поскольку эта деятельность буквально происходит за закрытыми дверями, у нас не так много возможностей рассказать о лучших практиках, связанных с писанием", - говорит Линдси Вестал, эрготерапевт, специалист по тазовому дну. "Когда мы действительно соблюдаем оптимальные методы, наши мышцы тазового дна получают большую пользу", - добавляет он.

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Хорошие привычки пользоваться туалетом также важны для поддержания здоровья мочевого пузыря.

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"Если вы потратите время на полное расслабление мышц тазового дна, пока вы идете в туалет, это позволит вам полностью опорожнить мочевой пузырь, что значительно снизит риск инфекций мочевого пузыря и/или дисфункции мышц тазового дна", - добавляет Лиз Саймонс, специалист по реабилитации тазового дна.

Хотите знать, соответствуют ли ваши привычки в ванной комнате или потенциально подвергают риску ваш нижний регион? По мнению экспертов, вот некоторые из самых серьезных ошибок, которые вы можете совершить, когда писаете, и которые приводят к проблемам с тазом.

Ошибка 1: Вы писаете в душе

Если честно, многие из нас признаются, что хотя бы раз в жизни выполняли эту форму многозадачности. Но это плохая идея - и не из-за всей этой штуки с "писанием на ноги".

В популярном видео на TikTok физиотерапевт по вопросам тазового дна Алисия Джеффри-Томас, DPT, говорит, что есть две причины избавиться от этой привычки. Во-первых, частое мочеиспускание в душе может привести к ассоциации между звуком текущей воды и желанием пописать, что может привести к тому, что вы броситесь в туалет (или, что еще хуже, протечете) каждый раз, когда вы включаете раковину.

Во-вторых, Джеффри-Томас говорит, что женщины просто не предназначены для того, чтобы мочиться стоя. Она отмечает, что в таком положении ваше тазовое дно не расслабляется, а это означает, что вы, вероятно, не сможете полностью опорожнить мочевой пузырь, и в конечном итоге вы можете вытолкнуть мочу. Что приводит нас прямо к следующей ошибке.

Ошибка 2: вы тужитесь во время писания

Задержка дыхания во время мочеиспускания или надавливание мышцами живота для ускорения процесса не повредит вам, если вы будете делать это время от времени, но если это повседневная привычка, это может ослабить ваш мочевой пузырь, - говорит Дженни Арчер, терапевт по лечению тазового дна из Нэшвилла.

"Выполняя это ежедневно или даже несколько раз в день, вы можете ослабить мочевой пузырь, а также увеличить нагрузку на органы малого таза", - говорит она. "Это может вызвать множество проблем, включая пролапс тазовых органов, затруднения при опорожнении мочевого пузыря и даже способствовать развитию геморроя".

Вместо этого Арчер предлагает максимально расслабиться и позволить потоку мочи вытекать в естественном темпе.

Ошибка 3: вы вытираетесь задом наперед

Вам, вероятно, сказали не делать этого, когда вы приучили себя к горшку, но вы не можете следовать правилу каждый раз, когда идете в ванную.

"Вытирание задом наперед может привести к попаданию фекалий и жидкостей вперед около уретры или отверстия для мочеиспускания, что может привести к инфекции мочевыводящих путей", - предупреждает Аарон Б. Гротас, доктор медицины, уролог из больницы в Нью-Йорке.

Доктор Гротас рекомендует всегда прилагать согласованные усилия, чтобы вытереться спереди назад.

Ошибка 4: вы не сидите

Когда вы идете в ванную, лучше всего сидеть и расслабиться. Если вы вместо этого приседаете или "зависаете" над унитазом, вы сжимаете тазовое дно, что ограничивает то, насколько сильно ваш мочевой пузырь может сократиться до опорожнения, объясняет Арчер.

"Со временем это вынуждает вас использовать брюшной пресс для опорожнения, и мочевой пузырь становится вялым и может испытывать трудности с опорожнением самостоятельно, даже когда вы сидите", - говорит она.

Ошибка 5: вы ускоряете процесс

Даже если у вас мало времени, не стоит спешить в туалете. Спешка во время мочеиспускания означает, что вы не можете полностью опорожнить мочевой пузырь, что может привести к утечке или несчастным случаям, предупреждает Гротас.

Вместо этого он рекомендует проводить в туалете необходимое время, чтобы полностью опорожнить мочевой пузырь. "Таким образом, ваш мочевой пузырь может наполняться с нуля", - говорит он.

Ошибка 6: вы задерживаете мочу так долго, как можете

Игнорирование позывов к мочеиспусканию может поставить под угрозу здоровье мочевого пузыря и нарушить его нормальное функционирование, предупреждает доктор Саймонс.

"Если у вас есть позыв к мочеиспусканию, но вы задерживаете его в течение длительного времени (пять или более часов), вы можете ослабить способность своего мозга воспринимать наполнение мочевого пузыря, а также потенциально перегрузить рецепторы растяжения в стенке мочевого пузыря, делает их менее чувствительными ", - говорит она. "Это замешательство мочевого пузыря может привести, помимо прочего, к утечке мочи или инфекциям мочевого пузыря".

Она рекомендует писать каждые два-четыре часа, чтобы избежать этой проблемы.

Ошибка 7: вы писаете, когда вам это действительно не нужно

Попытки часто опорожнять мочевой пузырь на тот случай, если вам нужно уйти в неподходящее время, может показаться разумным, но это вредно для здоровья мочевого пузыря.

"Если вы пойдете в ванную, не дожидаясь соответствующего позыва, вы научите свой мочевой пузырь быть более чувствительным к наполнению и у вас будут более частые позывы к мочеиспусканию", - говорит доктор Саймонс.

Если это одна из ваших привычек в ванной, она рекомендует переобучить мочевой пузырь с помощью физиотерапевта, занимающегося вопросами тазового дна.

Ошибка 8: вы сутулитесь, когда сидите

Так же, как и парение, сутулость во время мочеиспускания может оказать ненужное давление на мочевой пузырь и даже затруднить мочеиспускание.

"Если вы не допустите естественного сокращения мочевого пузыря, вы не сможете полностью опорожнить его или обнаружите, что, выпрямляясь, чтобы встать, выходит больше мочи", - говорит Арчер. "Лучше либо сесть прямо, либо слегка наклониться вперед, расслабив руки на ногах".

Ошибка 9: вы делаете упражнения Кегеля во время писания

Выполнение кегеля - упражнения, в котором вы попеременно напрягаете и расслабляете мышцы тазового дна - имеет много преимуществ, но на самом деле может вызвать проблемы, если вы делаете это во время мочеиспускания.

"Мочевой пузырь и тазовое дно связаны друг с другом рефлекторной петлей, которая способствует расслаблению друг друга при сокращении одного", - говорит Арчер. "Так что, если вы делаете кегель во время мочеиспускания, это приводит к прекращению сокращений вашего мочевого пузыря, а как только вы его отпустите, вы нарушите мочеиспускание".

Она предупреждает, что частое выполнение Кегеля во время мочеиспускания может фактически научить ваш мочевой пузырь частично опорожняться, что приведет к запуску / остановке струи мочи, которую вы не можете контролировать.

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