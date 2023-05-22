Вредно для здоровья и посуды: что нельзя варить в алюминиевой кастрюле

Алюминиевые кастрюли - популярная и доступная посуда для приготовления пищи. Однако, есть некоторые продукты, которые не рекомендуется варить в посуде из этого материала.
Кислотные продукты
Алюминий может реагировать с кислотными продуктами, вызывая окисление и перекисные процессы. Поэтому стоит избегать варки или хранения кислотных продуктов, таких как:
- томаты;
- лимоны;
- яблочный уксус;
- маринады.
Вместо этого рекомендуется использовать кастрюли из нержавеющей стали или эмалированной посуды.
Соленая пища
Высокая концентрация соли может также вызвать реакцию с алюминием и привести к коррозии посуды. Поэтому стоит избегать длительного варения или хранения соленой пищи, такой как:
- соленые орехи;
- маринованные овощи;
- пикантные соусы.
Лучше выбрать посуду из других материалов, которые не подвержены взаимодействию с солью.
Читайте также:
Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир или сметана, также могут вызывать реакцию с алюминием. Варение или хранение кисломолочных продуктов в алюминиевых кастрюлях может привести к изменению вкуса и качества пищи.
Рекомендуется использовать другие материалы посуды, такие как стекло или нержавеющая сталь, для приготовления и хранения кисломолочных продуктов.
Красители и пигменты
Красители и пигменты, используемые в пищевой промышленности, могут также взаимодействовать с алюминием и вызывать негативные реакции. Поэтому стоит выбирать посуду из другого материала.
Вам может быть интересно: