Вредно для здоровья и посуды: что нельзя варить в алюминиевой кастрюле

Приготовление некоторых продуктов в алюминиевой кастрюле может вызвать окисление, коррозию посуды или изменение вкусовых свойств пищи.

https://news.glavred.info/vredno-dlya-zdorovya-i-posudy-chto-nelzya-varit-v-alyuminievoy-kastryule-10471975.html Ссылка скопирована

Что нельзя варить в алюминиевой кастрюле / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Алюминиевые кастрюли - популярная и доступная посуда для приготовления пищи. Однако, есть некоторые продукты, которые не рекомендуется варить в посуде из этого материала.

Кислотные продукты

Алюминий может реагировать с кислотными продуктами, вызывая окисление и перекисные процессы. Поэтому стоит избегать варки или хранения кислотных продуктов, таких как:

томаты;

лимоны;

яблочный уксус;

маринады.

Вместо этого рекомендуется использовать кастрюли из нержавеющей стали или эмалированной посуды.

видео дня

Соленая пища

Высокая концентрация соли может также вызвать реакцию с алюминием и привести к коррозии посуды. Поэтому стоит избегать длительного варения или хранения соленой пищи, такой как:

соленые орехи;

маринованные овощи;

пикантные соусы.

Лучше выбрать посуду из других материалов, которые не подвержены взаимодействию с солью.

Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир или сметана, также могут вызывать реакцию с алюминием. Варение или хранение кисломолочных продуктов в алюминиевых кастрюлях может привести к изменению вкуса и качества пищи.

Рекомендуется использовать другие материалы посуды, такие как стекло или нержавеющая сталь, для приготовления и хранения кисломолочных продуктов.

Красители и пигменты

Красители и пигменты, используемые в пищевой промышленности, могут также взаимодействовать с алюминием и вызывать негативные реакции. Поэтому стоит выбирать посуду из другого материала.

Вам может быть интересно: