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Враг попал в "огневой мешок": эксперт рассказал о преимуществе ВСУ в боях вокруг Киева

25 марта 2022, 00:00

Преимущества украинцев как в Буче, так и у реки Ирпень, считает эксперт.

Эксперт рассказал о войне в Украине

Военный эксперт Сергей Грабский проанализировал информацию об оцеплении группировки врага возле Киева и заявил, что россиян ждут только плохие новости.

По его словам, в эфире Радио НВ, это имеет место даже несмотря на то, что назвать кольцо плотным пока трудно

"Такое окружение имеет место, назвать его плотным кольцом пока трудно, потому что надо понимать, что организовать это чрезвычайно сложно. Вместо этого концентрированными, комбинированными действиями наших войск удалось отразить Макаров, довольно важный пункт, который захватили россияне. Удалось оттеснить их от житомирской трассы на большинстве его протяженности. И удалось осуществить так называемое оперативное окружение и удерживать подразделения российских войск в определенном "огневом мешке", - сказал эксперт.

По его словам, преимуществу у украинцев есть на рубежах реки Ирпень, где также дислоцируется много оккупантов.

"Так же сдерживая противника на рубежах реки Ирпень, не позволили ему перейти эту реку, нанесли ему серьезные потери. Таким образом можно сказать, что по этому направлению, с северо-западного направления на сегодняшний день угроза наступления отсутствует, потому что противник не может ни сконцентрировать войска, ни совершить маневр ресурсами. И задача его сейчас либо удержать позиции, что почти невозможно при тех условиях, либо поспешно отступать, либо просто забыть те войска, которые оказались в оперативном окружении наших войск", - добавил Грабский.

Напомним, в Краснодаре РФ 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

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