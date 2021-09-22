УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Врачи узнали ранее неизвестное преимущество контрастного душа для здоровья

22 сентября 2021, 21:50

Обычно желание смыть сон горячим душем заставляет нас поставить ноги на пол и встать.

Душ
Непосредственно перед тем, как выйти из душа, следует на 30 секунд повернуть воду до холодной. / Pixabay

Вытащить себя из постели, когда вы просыпаетесь утром, может быть проблемой для всех нас, и иногда все, что нам нужно, - это еще пять минут, чтобы вздремнуть.

Но обычно желание смыть сон горячим душем заставляет нас поставить ноги на пол и встать.

Тем не менее, новое исследование показывает, что мы на самом деле неправильно принимаем утренний душ - и в целом это может вызывать у нас большую усталость.

Читайте такжеТо, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг

Сайт здоровья Self сообщает, что горячий душ на самом деле имеет противоположный эффект, чтобы разбудить нас, и на самом деле вызывает сонливость. Настолько сонный, что врачи рекомендуют горячий душ людям, которые не могут заснуть.

Реклама

В тот момент, когда вы выходите из душа (или ванны) на прохладный воздух, температура тела резко падает, вызывая более расслабленное состояние.

Чтобы почувствовать себя бодрее, сайт рекомендует совершенно новый режим душа - холодный, горячий, холодный.

Непосредственно перед тем, как выйти из душа, следует на 30 секунд повернуть воду до холодной. Затем снова поднимите температуру до высокой, чтобы открыть кровеносные сосуды, прежде чем снова погрузиться в холодную температуру.

Сайт сообщает, что воздействие низких температур и холодного погружения связано с повышенной устойчивостью к стрессу, укреплением иммунной системы, повышенным сжиганием жира и даже с действием антидепрессантов.

Понятно, что начало дня с крика в душе может быть не для всех, поэтому есть несколько других способов заставить себя чувствовать себя более бодрым по утрам.

Во-первых, увеличьте силовые тренировки в тренажерном зале, которые, как предполагается, помогут вам лучше спать. Исследования показали, что силовые тренировки вырабатывают молекулу аденозина, которая вызывает сонливость. Если вы хорошо выспались, у вас гораздо больше шансов проснуться отдохнувшим.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодиныВ Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждатьМогилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к праздникуРождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику Под Киевом студент умер после вакцинации: в институте раскрыли трагические подробностиПод Киевом студент умер после вакцинации: в институте раскрыли трагические подробности В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зонуВ Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону

Последние новости

21:57

"Россия поработала": в МИД высказались об уклонении ООН от вопроса Крыма

21:50

Врачи узнали ранее неизвестное преимущество контрастного душа для здоровья Видео

21:38

В Альянсе блокируют Украине путь в НАТО: Кулеба резко заявил о сценарии Киева по странам-бунтарям

21:05

Украину атакует холодный шторм и сильный мороз Видео

20:56

Назван супер сладкий завтрак, который поможет похудеть Видео

Реклама
20:51

Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка потратила премиальные на спасение жениха из тюрьмы Видео

20:37

Польша ударит по Газпрому перед запуском Северного потока-2: Варшава обещает зарубить планы Кремля Видео

19:58

Везли через весь город в село: под Киевом женщина скончалась в карете скорой

19:51

Мощный Альянс с Украиной для защиты Европы или слабость: Зеленский поставил НАТО перед выбором Видео

19:23

Как снизить аппетит: что поможет обмануть чувство голода

19:21

Инфекционист рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19 Видео

19:20

Вербовал нуждающихся в деньгах украинок в немецкие бордели: во Львове "накрыли" поляка-сутенёра

18:32

С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию: сколько будем платить Видео

18:14

Приметы на 23 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

18:13

Экстремально похудевшая МакSим устроила соблазнительную фотосессию в откровенных нарядах Видео

18:04

Побочные эффекты Аспирина: названо условие, при котором возникает серьезная угроза жизни Видео

17:59

"Такого ещё не видели!": Поляковой пришлось кардинально изменить внешность ради шоу

17:57

В моду на осень 2021 вернулось окрашивание волос в стиле 70-х и имбирный цвет неописуемой красоты Фото

17:39

Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира Фото Видео

17:35

Ударил женщину и размахивал пистолетом: в метро Киева задержали агрессивного иностранца (фото)

Реклама
17:30

"Это надо делать с самого начала болезни": врач рассказала, как лечить коронавирус дома

17:07

Укрзализныця осталась без Сергея Лещенко и председателя наблюдательного совета Видео

16:57

Грипп и пневмония опередили COVID-19 по числу смертей в Украине Видео

16:55

В США требуют от России нарастить транзит газа через Украину: в Кремле отреагировали Видео

16:49

"Будут лучшие преподаватели и лаборатории": Рыженков рассказал о будущей Метинвест Политехнике

16:48

Повод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на Шефира мнение

16:47

Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней бороться

16:36

На Хортице, которую возрождают по программе Зеленского, появится уникальный "Круг"

16:20

Ученые указали на здоровую привычку, которая повышает риск сердечного приступа Видео

16:18

Платные дороги в Украине все ближе: кому и на сколько придется раскошелится за "проезд"

16:15

Украина будет одной из самых холодных стран Европы: синоптик рассказала о погоде на 23 сентября Видео

15:50

Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в доме Видео

15:33

Рак кишечника: исследование выявило новый признак заболевания Видео

15:22

Стали известны подробности о состоянии водителя Сергея Шефира Видео

15:14

Школьник поджег храм на Одесчине из-за мести: кто обидел 12-летнего ребенка

15:11

В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников

15:00

Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: недруги, опасность пожара и вероятность зачатия Видео

14:39

"Скорую ловили прямо на дороге": Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив Видео

14:29

"Это слабость, но ответ будет сильным": Зеленский пригрозил ударом за покушение на Шефира Видео

14:28

Толпы полиции и рыщущий в небе вертолет: как выглядит место покушения на Шефира Фото Видео

Реклама
14:25

Выпадают волосы: врачи назвали упражнение, которое может помочь Видео

14:21

Украина признала незаконными выборы в Госдуму РФ Видео

13:59

"Лучше, чем в Нью-Йорке": Зеленский похвастался украинскими дорогами в США

13:53

"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк потребовал у Зеленского запретить выступления звёзд РФ в Украине

13:36

Попытка запугать Зеленского? Все, что известно о покушении на Шефира в Лесниках

13:34

Удар США по РФ и СП-2: Украина получит 300$ млн, вытеснив Пекин с Москвой из бизнеса с Вашингтоном

13:14

"Заказчики" и "приспешники" не избегут наказания: Зеленский готовит заявление о покушении на Шефира Видео

13:11

По программе Зеленского открыли 100 "активных парков", еще 500 - до конца года

13:05

В Украине появился сервис, который будет помогать находить пропавших детей Видео

13:05

К чему снятся роды: толкование сна

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять