Врачи узнали ранее неизвестное преимущество контрастного душа для здоровья

Непосредственно перед тем, как выйти из душа, следует на 30 секунд повернуть воду до холодной. / Pixabay

Вытащить себя из постели, когда вы просыпаетесь утром, может быть проблемой для всех нас, и иногда все, что нам нужно, - это еще пять минут, чтобы вздремнуть.

Но обычно желание смыть сон горячим душем заставляет нас поставить ноги на пол и встать.

Тем не менее, новое исследование показывает, что мы на самом деле неправильно принимаем утренний душ - и в целом это может вызывать у нас большую усталость.

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Сайт здоровья Self сообщает, что горячий душ на самом деле имеет противоположный эффект, чтобы разбудить нас, и на самом деле вызывает сонливость. Настолько сонный, что врачи рекомендуют горячий душ людям, которые не могут заснуть.

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В тот момент, когда вы выходите из душа (или ванны) на прохладный воздух, температура тела резко падает, вызывая более расслабленное состояние.

Чтобы почувствовать себя бодрее, сайт рекомендует совершенно новый режим душа - холодный, горячий, холодный.

Непосредственно перед тем, как выйти из душа, следует на 30 секунд повернуть воду до холодной. Затем снова поднимите температуру до высокой, чтобы открыть кровеносные сосуды, прежде чем снова погрузиться в холодную температуру.

Сайт сообщает, что воздействие низких температур и холодного погружения связано с повышенной устойчивостью к стрессу, укреплением иммунной системы, повышенным сжиганием жира и даже с действием антидепрессантов.

Понятно, что начало дня с крика в душе может быть не для всех, поэтому есть несколько других способов заставить себя чувствовать себя более бодрым по утрам.

Во-первых, увеличьте силовые тренировки в тренажерном зале, которые, как предполагается, помогут вам лучше спать. Исследования показали, что силовые тренировки вырабатывают молекулу аденозина, которая вызывает сонливость. Если вы хорошо выспались, у вас гораздо больше шансов проснуться отдохнувшим.