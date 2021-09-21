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Врачи указали на физические симптомы ранней смерти

21 сентября 2021, 14:16

Исследователи полагают, что предупреждающие знаки могут появиться за 10 лет до смерти.

смерть_смертельная болезнь
Результаты основаны на исследовании с участием более 6000 участников в возрасте от 33 до 55 лет,/ 1zoom.ru

Врачи сказали, что изменения в некоторых мелочах, которые люди делают каждый день, могут указывать на то, что они подвергаются более высокому риску ранней смерти.

Исследователи полагают, что предупреждающие знаки могут появиться за 10 лет до смерти и что повседневные дела, такие как прогулки, покупки и одевание, могут действовать как красный сигнал.

Разделяя результаты, опубликованные в British Medical Journal, эксперты заявили, что снижение физических двигательных функций в возрасте старше 65 лет связано с повышенным риском смерти, пишет Mirror.co.uk.

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В нем говорится, что трудности с движениями, такими как вставание со стула, скорость ходьбы или снижение силы захвата, могут помочь в раннем выявлении, что открывает "возможности для профилактики и целенаправленного вмешательства".

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Результаты основаны на исследовании с участием более 6000 участников в возрасте от 33 до 55 лет, проведенного в период с 1985 по 1988 год.

В период с 2007 по 2016 год одни и те же участники подвергались физическому обследованию до трех раз, включая измерения скорости ходьбы, времени, необходимого для вставания со стула, силы захвата и таких задач, как одевание, пользование туалетом, приготовление пищи и походу по магазинам. До октября 2019 года регистрировались случаи смерти от любых причин.

Выяснилось, что снижение уровня физических двигательных функций связано с повышенным риском смерти.

В отчете говорится, что умершие участники исследования регистрировали более медленное вставание со стула за 10 лет до смерти, чем выжившие, и испытывали больше трудностей в повседневной жизни за четыре года до смерти, причем эти трудности резко возрастали с течением времени.

В нем говорится: "После учета других потенциально влиятельных факторов исследователи обнаружили, что более слабая двигательная функция была связана с повышенным риском смертности на 22% для скорости ходьбы, 15% для силы захвата и 14% для синхронизированного подъема стула, в то время как трудности с повседневная деятельность была связана с повышением риска на 30%.

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