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Врачи рассказали, почему нельзя игнорировать головокружение при подъеме с кровати

21 сентября 2021, 12:20

Кроме того, существует множество сердечных заболеваний, включая высокое кровяное давление и аритмию.

Давление
На это стоит обратить внимание, потому что это может повысить риск падений, сердечных заболеваний, депрессии / УНИАН

Когда вы быстро встаете с постели, у вас иногда кружится голова, и вам снова приходится садиться? Если вы это сделаете, то головокружение называется постуральной гипотензией (PHoT), буквально ненормальным падением артериального давления, когда вы стоите.

На это стоит обратить внимание, потому что это может повысить риск падений, сердечных заболеваний, депрессии, слабоумия и смерти, пишет Mirror.co.uk.

PHoT увеличивается с возрастом, и каждый пятый человек старше 60 лет имеет его. Разбейте это, и почти 15% людей в возрасте 65-69 лет имеют PHoT, и более 25% людей в возрасте 85 лет и старше.

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"Классическая" гипотензия возникает в течение трех минут после стояния, тогда как "отсроченная" постуральная гипотензия возникает через три минуты. Интересно, что это также вызвано приемом пищи.

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Как отмечают Артаза Гилани и его коллеги в BMJ, PHoT является признаком многих заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, диабет, дефицит витамина B12, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания и рак.

Кроме того, существует множество сердечных заболеваний, включая высокое кровяное давление и аритмию. Кроме того, это может вызвать высокий уровень сахара в крови, а также физическое ослабление старения.

Это также могут быть лекарственные средства, такие как гипотензивные средства, нитраты, диуретики, трициклические антидепрессанты, антипсихотики и бета-блокаторы. Алкоголь тоже может это сделать.

Одним из основных рисков PHoT является падение с возможным переломом, поэтому цель лечения - не только уменьшить симптомы, но и снизить риск травмы.

Лечение не пытается нормализовать постуральное падение артериального давления. Немногие врачи посоветовали бы лечить бессимптомную PHoT. Лучше принять некоторые меры предосторожности, такие как медленное и поэтапное изменение положения (от лёжа к сидению к стоянию), вместо того, чтобы вставать быстро.

Избегайте алкоголя, обильных приемов пищи, очень теплых помещений, горячего душа или ванны и спите с поднятым изголовьем кровати. Ежедневно выполняйте упражнения для нормализации артериального давления, а когда вы стоите, напрягайте мышцы ног и ягодиц. Вы также можете попробовать компрессионные чулки.

Стоит обратить внимание на обратимые причины PHoT, такие как лекарства, инфекции, обезвоживание и анемия.

Вы и ваш врач можете рассмотреть вопрос об отмене или снижении дозы вызывающего нарушения препарата, использовании препарата с медленным высвобождением или его замене.

Всегда полезно понять, что такое PHoT, что его вызывает и что может усугубить ситуацию. Золотое правило - избегать его триггеров.

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