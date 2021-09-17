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Врачи рассказали о новом "вызывающем беспокойство" штамме коронавируса "Mu"

17 сентября 2021, 12:04

ВОЗ определила вариант Mu как "вызывающий заинтересованность".

коронавирус
Большинство мутаций безвредны, и они уходят на второй план и отмирают / Daniel Foster / flickr.com/

Все вирусы постоянно меняются в результате мутации, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Вариант вируса обладает одним или несколькими генетическими изменениями, известными как мутации, которые влияют на его поведение, отличая его от других вариантов.

Многие варианты SARS-CoV-2 распространились по США и по всему миру во время пандемии. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и ВОЗ регулярно контролируют эти варианты с помощью лабораторных и эпидемиологических исследований и эпиднадзора на основе последовательностей.

В интервью Medical News Today доктор Уильям Шаффнер, доктор медицины, профессор инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта, объяснил: "Большинство мутаций безвредны, и они уходят на второй план и отмирают. Но время от времени одна из этих мутаций становится интересным вариантом, а это значит, что мы наблюдаем за ним".

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Новый интересующий вариант

30 августа 2021 года ВОЗ определила вариант Mu как "вызывающий заинтересованность" SARS-CoV-2 VOI содержит специфические генетические маркеры, которые, как ожидают эксперты, могут изменить диагноз, передачу, тяжесть заболевания, ускользание иммунитета или эффективность вакцины.

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Кроме того, для классификации в качестве надежного источника VOIT требуются доказательства того, что этот вариант вызвал несколько уникальных кластеров вспышек или увеличил процент случаев в нескольких странах с ограниченной распространенностью или расширением.

Вариант Mu возник в Колумбии в январе 2021 года. Дата текущего прогноза CDC, заканчивающаяся 11 сентября 2021 года, показывает общую распространенность варианта Mu в США в размере 0,1%.

Доктор Шаффнер выделил три характеристики, на которые ученые обращают внимание при отслеживании новых вариантов: "Номер один, если он внезапно становится более заразным и распространяется ли быстрее, чем другие варианты. Он продолжил: "Вторая проблема: вызывает ли это более серьезное течение болезни? Номер три, есть ли у него такой состав, который может уклоняться от защиты, которую мы получаем от наших нынешних вакцин, или препятствовать ей?"

Иммунный побегПредварительные данные показывают, что вариант Mu может вызывать иммунное ускользание, аналогично бета-варианту. Иммунный побег - это способность вируса уклоняться от иммунной защиты организма или защиты, которую обеспечивают вакцины.

На брифинге Группы реагирования на COVID-19 в Белом доме доктор Энтони С. Фаучи, доктор медицины, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, далее объяснил: "Этот вариант имеет совокупность мутаций, которые предполагают, что он сможет ускользнуть от определенных антител. Речь идет не только о моноклональных антителах, но и антителах, индуцированных вакциной и сывороткой выздоравливающих. Но клинических данных, чтобы предположить, не так много - в основном это лабораторные данные, полученные in vitro".

На вопрос о том, станет ли штамм Mu поводом для беспокойства, доктор Шаффнер сказал, что, по его мнению, "это маловероятно. Я почти уверен, что на данный момент этот штамм останется вариантом интереса, но не перестанет быть вариантом беспокойства".

"Итак, с точки зрения заразности Му не кажется большой проблемой. Насколько нам известно в настоящее время, он также не вызывает более серьезных заболеваний".

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