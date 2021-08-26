Врачи рассказали, какие опасные болезни может вызвать уличная обувь

Патогены - это организмы, вызывающие болезни.
Во многих культурах принято снимать обувь перед входом в дом.
Хотя эта традиция, возможно, началась, чтобы помочь предотвратить попадание грязи или грязи на пол и ковер посетителями, существует также множество научных исследований, подтверждающих эту практику, чтобы уберечь от невидимых микробов.
Снятие обуви при входе в дом помогает поддерживать чистоту в помещении и может помочь сохранить здоровье всех, кто находится внутри.
Каковы преимущества снятия обуви внутри?
Наиболее очевидным преимуществом политики "без обуви внутри" является то, что грязь, масло и другие загрязнения не будут разноситься по всему дому. Это может привести к сокращению затрат времени на уборку и чистку полов и может означать более длительный срок службы ваших ковров.
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Снятие обуви также снижает вероятность передачи болезнетворных бактерий, пишет Healthline.
Инфекционные бактерии могут прикрепляться к обуви, когда вы гуляете на улице, в общественных туалетах и других местах с высокой концентрацией патогенов. Патогены - это организмы, вызывающие болезни.
Протектор и трещины на обуви - идеальные места для скопления бактерий. Вот некоторые из бактерий, которые могут перемещаться по подошвам вашей обуви и распространяться в помещении.
Кишечная палочка (кишечная палочка)
В исследовании Университета Аризоны кишечная палочка была одним из наиболее распространенных видов бактерий, обнаруживаемых на подошвах обуви.
Бактерии могут вызывать инфекции кишечника и мочевыводящих путей. И хотя кишечную палочку можно найти где угодно, чаще всего она встречается в сельской местности, где есть помет сельскохозяйственных животных и других диких животных, где люди гуляют.
Другое исследование показало, что кишечная палочка также была обнаружена в высоких концентрациях на обуви людей, живущих и работающих в сельской местности на Аляске.
Clostridium difficile (C. diff)
Бактерии C. diff вызывают особенно зловонный понос и могут вызвать колит - воспаление толстой кишки.
Исследование, опубликованное в журнале Anaerobe, показало, что вероятность заражения дома C. diff, связанного с обувью, высока, особенно в городских условиях.
Золотистый стафилококк
Бактерии золотистого стафилококка (стафилококка) являются наиболее опасными из нескольких типов бактерий стафилококка.
Исследования показали, что бактерии Staphylococcus aureus чаще всего обнаруживаются на обуви людей, работающих в медицинских учреждениях и в сфере общественного питания.
Пестициды
Пестициды и гербициды, используемые на посевах, в парках, полях для гольфа и других местах, можно отслеживать на подошвах вашей обуви.
Эти химические вещества связаны с такими незначительными рисками для здоровья, как раздражение кожи или глаз, и такими серьезными, как рак.
Есть ли риски при ходьбе босиком?
Конечно, ходьба босиком внутри тоже несет в себе определенную опасность для здоровья.
Одно исследование, которому доверяют, обнаружило, что бактерии и грибки можно найти в домашней пыли, особенно в домах, где сырость вызывает беспокойство и где поверхности не очищаются регулярно.
Наличие домашнего животного также может способствовать увеличению уровня бактерий в доме.
Однако отсутствие обуви или тапочки с гладкой подошвой также может повысить вероятность несчастных случаев. 27-месячное исследование пожилых людей показало, что более половины падений приходятся на людей, которые ходили босиком или носили только носки или тапочки.
Чтобы снизить риск падений дома, пожилым людям следует подумать о кроссовках или другой прочной обуви, которую можно носить только в помещении.
Какие еще советы по поддержанию чистоты в моем доме?
Бактерии и другие патогены можно найти повсюду в вашем доме. Но с помощью регулярной чистки и обслуживания вы можете свести к минимуму риск, который они представляют для вашего здоровья.
Попробуйте следующие стратегии, чтобы очистить участки, которые не могут быть очевидными источниками бактерий и других загрязнителей:
- Раз в неделю запускайте пустую посудомоечную машину с чашкой отбеливателя. Это убьет микробы, оставшиеся от грязной посуды.
- Кухонные полотенца стирайте отдельно от других вещей. Также не забывайте стирать спортивные полотенца после каждого использования.
- Стирать простыни, наволочки и одеяла раз в неделю. Используйте горячую воду.
- Не допускайте попадания еды и закусок в спальню. Крошки могут привлекать плесень, бактерии и других вредителей.
- Регулярно протирайте в доме часто используемые поверхности. Используйте дезинфицирующие салфетки для очистки пультов дистанционного управления телевизорами, компьютерных клавиатур, телефонов, журнальных столиков, дверных ручек, перил, ручек шкафов и подобных поверхностей.
- Скраб и кухонные губки в микроволновой печи каждый день. Используйте дезинфицирующее очищающее средство и разогревайте губку в микроволновой печи в течение 2 минут каждый день, пока она влажная. Это может убить кишечную палочку и другие бактерии.