Врачи перечислили новые симптомы рака поджелудочной железы/ УНИАН

В благотворительной организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы рака поджелудочной железы. Об этом сообщает портал Express.

Специалисты отмечают, что в подавляющем большинстве случаев болезнь дает о себе знать уже после того, как опухоль разрослась и начала распространяться.

Сообщается, что инсулиномы — доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток поджелудочной железы — влияют на уровень инсулина в крови и провоцируют следующие симптомы: потливость, чувство беспокойства и головокружение. В некоторых случаях пациент может упасть в обморок, говорят врачи.

По мере роста и распространения рака он может влиять на состояние всего тела. Человек начинает терять вес, у него пропадает аппетит, увеличивается уровень сахара в крови, он чувствует недомогание.

Медики пока точно не знают, из-за чего у людей образуется злокачественная опухоль поджелудочной железы. Однако возраст (75 лет и выше), а также наличие панкреатита повышают риск развития данной патологии.

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Напомним, ранее ученые сообщали о том, какое количество алкоголя провоцирует агрессивный рак. Отмечалось, что умеренное употребление алкоголя напрямую связано с некоторыми видами рака, включая рак кишечника.

Когда алкоголь в нашем организме превращается в ацетальдегид, он вызывает повреждение ДНК и препятствует восстановлению клеток, что делает их уязвимыми для онкологии.