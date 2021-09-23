Врачи "оправдали" одно из блюд фаст-фуда и признали его подходящим для завтрака

Удивительно, но пицца может быть более сбалансированным вариантом завтрака/ Pixabay

Многие из нас виновны в том, что первым делом с утра съедают остатки пиццы, но, возможно, это не самое худшее, что мы можем выбрать на завтрак.

По словам нью-йоркского диетолога Челси Амер, есть пиццу на завтрак на самом деле лучше, чем несколько тарелок сладких хлопьев.

Конечно, пицца не заменит более здоровых продуктов для завтрака, таких как мюсли и другие злаки с низким содержанием сахара, но она может быть приемлемой заменой всего, что содержит сахар.

Читайте такжеМожно ли есть пиццу людям с высоким давлением: ученые дали ответ

Челси сказал ABC News: "Удивительно, но пицца может быть более сбалансированным вариантом завтрака, чем многие сухие завтраки с сахаром.

Реклама

"Кусок пиццы с простым сыром содержит баланс углеводов, белков и жиров. Чаша сладких хлопьев с обезжиренным молоком в основном содержит сахар и чрезвычайно богата углеводами".

Доктор Лорен Келли также изучила претензии к той же телесети и сразу отметила, что пицца не особенно хороша для вас, но что большинство злаков, доступных сегодня, еще хуже.

Лорен также настаивала, что утверждения Челси о пицце были разработаны, чтобы "подчеркнуть низкую питательную ценность хлопьев", а не восхвалять пиццу.

Она добавила: "Не то чтобы пицца - тоже лучший выбор, но люди обычно считают пиццу чит-фудом - противоположностью здорового выбора".

И Челси согласилась, сказав, что она "не рекомендует пиццу в качестве повседневного завтрака", а вместо этого пытается отговорить людей есть сладкие хлопья.

Она пояснила: "Людям следует сосредоточиться на балансе углеводов с высоким содержанием клетчатки, нежирного белка и полезных жиров, чтобы оставаться сытыми в течение всего утра.

"Шокирует тот факт, что пицца сопоставима, если не содержит больше белка, чем еда, которую многие дети едят каждое утро на завтрак".

Лорен и Челси говорят, что лучше всего думать о том, что вы едите, и стараться выбирать здоровую пищу при каждом приеме пищи.

Доктор Келли сказал: "Важный вывод - внимательнее относиться к тому, что находится в нашей пище, и есть сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка и минимальным содержанием углеводов из добавленного сахара и жареной пищи".

И Челси добавил: "Кроме того, важно отметить, что на рынке есть несколько отличных хлопьев для завтрака.

"Ищите цельнозерновые и менее 5 г сахара на порцию, проверяя этикетку с информацией о пищевой ценности".