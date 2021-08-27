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Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям

27 августа 2021, 15:56

Чрезмерное растяжение мочевого пузыря может привести к осложнениям со здоровьем с возрастом.

Женский туалет
Мужчины часто совершают ошибки во время писания/ УНИАН

Когда вы делаете одно и то же каждый день, легко впасть в плохие привычки. Это становится проблемой, когда начинает мешать вашему здоровью. Одно из занятий, которое обычно нарушается, - это писание.

По словам Каролины Гонсалвес, суперинтенданта-фармацевта из Pharmica, которая является экспертом по мужскому здоровью, мужчины часто совершают ошибки во время писания, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья, пишет Express.co.uk.

Она предупредила, что сдерживать желание пописать - необдуманное решение.

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"Важно не сдерживать желание помочиться, если вам это нужно. Утечка может произойти в результате того, что вы не успеете в туалет вовремя", - сказала Гонсалвес.

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Кроме того, чрезмерное растяжение мочевого пузыря может привести к осложнениям со здоровьем с возрастом.

По словам Гонсалвес, еще одна ошибка, которую следует избегать при мочеиспускании, - это отсутствие времени для полного опорожнения мочевого пузыря.

"Довольно часто вы можете быть в спешке, но важно убедиться, что мочевой пузырь опорожнен".

Как она объяснила, важно понимать, что если у вас возникают трудности с опорожнением мочевого пузыря, это может указывать на более серьезное состояние здоровья, такое как увеличенная простата, которая преобладает с возрастом у мужчин.

Слишком частое посещение туалета, чтобы пописать, также может представлять скрытый риск для здоровья, предупредила Гонсалвес.

Она предупредила, что это может вызвать желание опорожнить мочевой пузырь, поскольку это мешает повседневной жизни.

"Хотя важно идти, чтобы избежать утечки, не менее важно понимать, если вы ходите слишком часто, и, если необходимо, обратитесь к специалисту".

Слишком частое мочеиспускание также может указывать на основное заболевание.

Недержание мочи - это непреднамеренное мочеиспускание.

Считается, что это распространенная проблема, затрагивающая миллионы людей.

По данным NHS, существует несколько типов недержания мочи.

Это включает:

  • Недержание мочи при напряжении - когда моча выходит наружу, когда мочевой пузырь находится под давлением; например, когда вы кашляете или смеетесь.
  • Призывающее недержание мочи - когда моча вытекает, когда вы чувствуете внезапное сильное желание помочиться или вскоре после этого.
  • Недержание мочи (хроническая задержка мочи) - когда вы не можете полностью опорожнить мочевой пузырь, что вызывает частую утечку.
  • Полное недержание мочи - когда ваш мочевой пузырь вообще не может накапливать мочу, что вызывает постоянное мочеиспускание или частое мочеиспускание.

"Также возможно сочетание стресса и неотложного недержания мочи", - поясняет NHS. Обратитесь к терапевту, если у вас есть какой-либо тип недержания мочи".

Как улучшить контроль над мочевым пузырем

Лечение плохого контроля мочевого пузыря становится более эффективным и менее инвазивным.

Согласно Harvard Health, упражнения могут помочь укрепить мышцы тазового дна, укрепляя те, которые контролируют как мочевой пузырь, так и кишечник.

"Хирургические варианты включают менее инвазивные амбулаторные процедуры, которые могут работать, а также более старые открытые хирургические процедуры", - поясняет орган здравоохранения.

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