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Врачи назвали симптомы, как отличить простуду от коронавируса

13 октября 2021, 05:26

Профессор Тим Спектор отметил, что классическая тройка симптомов COVID-19 – кашель, лихорадка и аносмия.

вирус
Симптомы простуды и коронавируса / pixabay

В Украине и мире за последние несколько недель сотни тысяч людей подхватили болезнь, которую уже назвали "сильнейшей простудой".

Как отмечают медики, это не коронавирус, но симптомы очень похожи.

По словам профессора Азима Маджида, наблюдается рост простудных заболеваний и других респираторных инфекций по всей Великобритании. По сравнению с предыдущей зимой, когда показатели были "очень низким" из-за социальной дистанции и другие меры инфекционного контроля для борьбы с COVID-19.

Какие симптомы вируса от коронавируса

Как пишет Mirror, симптомы простуды обычно включают заложенность или насморк, боль в горле, головную боль, кашель и чихание, многие из которых также могут возникать у людей с коронавирусом.

В свою очередь профессор Тим Спектор отметил, что классическая тройка симптомов COVID-19 – кашель, лихорадка и аносмия (потеря обоняния) – встречаются все реже в наши дни.

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Он предупредил, что также нужно обращать внимание на такие вещи, как боль в горле, насморк и чихание.

Медики отмечают, что всплеск вирусных инфекций произошел по мере того, как общество стало меньше внимания уделять ношению масок и социальной дистанции.

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Как ранее сообщал Главред, инфекционист Андрей Александрин предупредил, что предпосылок к снижению заболеваемости коронавирусом в Украине нет. Нынешнюю волну COVID-19 мы переживем хуже, чем весной 2021 года. И назвал место, где можно подхватить коронавирус быстрее.

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здоровье коронавирус симптомы коронавируса
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