Врачи назвали самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом

На примере Великобритании / Фото Reuters

Кеннет Перри, практикующий врач и медицинский директор отделения неотложной помощи в Чарльстоне, Южная Каролина, сказал, что, в отличие от ресторанов, бары позволяют большому количеству людей собираться и снимать маски в непосредственной близости друг от друга.

Он сказал: "Громкость разговоров также намного больше в баре, что увеличивает вероятность того, что частицы коронавируса будут передаваться на большие расстояния".

Доктор Кеннет признает, что во всем мире пандемия нанесла значительный экономический ущерб индустрии продуктов питания и напитков, пишет Express.co.uk.

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Бары и ночные клубы в Великобритании открылись впервые с марта прошлого года 19 июля, при этом ночные заведения не могли открыться ни разу с момента начала первой блокировки.

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Текущие правила правительства Великобритании для владельцев баров и ночных клубов включают выполнение оценки риска COVID-19, более частое обеспечение надлежащей вентиляции и уборки, однако по закону они не требуются для принудительного социального дистанцирования, ношения масок или использования тестов на Covid или паспортов вакцины.

Это должно измениться, когда в понедельник Борис Джонсон объявил, что к концу сентября при посещении ночных клубов и мест с "большой толпой" потребуется подтверждение полной вакцинации.

Исследование, опубликованное в Журнале исследований алкоголя и наркотиков, целью которого было выяснить, могут ли бары и ночные клубы должным образом снизить риски передачи COVID-19.

Авторы пришли к выводу, что: "Несмотря на усилия операторов баров и указания правительства, потенциально значительные риски передачи COVID-19 сохраняются в значительном меньшинстве наблюдаемых баров, особенно когда клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения".

Эксперты также прокомментировали это, заявив, что люди в состоянии алкогольного опьянения разговаривают ближе и теряют ощущение личного пространства, что, конечно, увеличивает риск, особенно в помещениях бара в помещении.

Несмотря на эти сообщения, правительство сталкивается с негативной реакцией на надвигающиеся ограничения на эти ночные производства.

Исполнительный директор ассоциации Night Time Industries Association Майкл Килл обвинил правительство в "полной неразберихе".

Несмотря на предупреждения доктора Кеннета об опасностях, связанных с посещением баров, он настоятельно призывает людей пройти вакцинацию.

Он сказал: "До тех пор, пока большая часть населения не будет вакцинирована, трудно сказать, в каких сферах жизни по-прежнему будет умеренный риск".

По состоянию на 29 июля в Великобритании было проведено 84,9 миллиона доз вакцины, что означает, что 57,2 процента населения полностью вакцинированы.

Первые вакцины теперь предлагаются всем в возрасте 18 лет и старше, а также детям старше 12 лет, которые подвержены высокому риску заражения Covid.

Согласно данным, представленным BBC, в настоящее время в день вводится в среднем более 170 000 вторых доз.