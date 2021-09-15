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Врачи назвали чай, который избавляет от некоторых симптомов Паркинсона

15 сентября 2021, 11:25

Симптомы начинают возникать, когда мозг не может вырабатывать достаточно дофамина, чтобы должным образом контролировать движение.

Старение
Исследователи обнаружили, что травяной чай может уменьшить немоторные симптомы у людей с болезнью Паркинсона. / Martijn van Veelen / flickr.com/

Болезнь Паркинсона поражает мозг человека и является нейродегенеративным заболеванием. Это означает, что со временем участки мозга, пораженные болезнью Паркинсона, становятся все хуже.

Симптомы начинают возникать, когда мозг не может вырабатывать достаточно дофамина, чтобы должным образом контролировать движение.

Некоторые из наиболее известных симптомов болезни Паркинсона влияют на ваши движения, например, развитие тремора.

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Немоторные симптомы болезни Паркинсона не влияют на движения. К ним относятся и другие проблемы, такие как психическое здоровье, проблемы с памятью и боль.

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Наряду с физическими симптомами люди с болезнью Паркинсона могут испытывать ряд проблем с психическим здоровьем.

Исследователи обнаружили, что травяной чай может уменьшить немоторные симптомы у людей с болезнью Паркинсона.

Исследование показало, что чай душицы майорана в сочетании с обычными лекарствами показал значительное улучшение тяжести немоторных симптомов по сравнению с плацебо.

В том же исследовании не было обнаружено значительного улучшения двигательных симптомов.

Это говорит о том, что для улучшения двигательных признаков может потребоваться длительный период лечения.

Шестьдесят пациентов с идиопатической болезнью Паркинсона, принимающих обычные лекарства, были добровольно включены в исследование.

Все участники были рандомизированы двойным слепым методом на плацебо или origanum majorana.

Заключение, опубликованное в журнале "Паркинсонизм и связанные с ним расстройства", предполагает, что необходимы дополнительные исследования с большим количеством участников и продолжительностью более одного месяца.

Во время исследования побочных эффектов выявлено не было.

Основными симптомами являются проблемы с движением, такие как дрожь и тремор, когнитивные расстройства, депрессия и трудности со сном, но известно, что болезнь развивается в мозге задолго до появления симптомов и постановки диагноза.

Симптомы болезни Паркинсона, как правило, развиваются постепенно и поначалу кажутся незначительными.

Симптомы прогрессируют у всех по-разному, и большинство людей испытывают лишь некоторые из них.

Немоторные симптомы включают беспокойство, депрессию, проблемы с памятью и усталость.

Тремор, ригидность мышц и замедленность движений - все это общие ранние симптомы болезни Паркинсона, но есть и другие признаки, о которых следует знать.

Следует связаться с терапевтом, если есть какие-либо опасения, что они могут испытывать симптомы.

Хотя в настоящее время нет лекарства от болезни Паркинсона, существует множество различных методов лечения.

Например, существуют методы лечения и поддержка, которые помогут справиться с этим заболеванием.

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