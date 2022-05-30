Врачи дали Путину максимум три года жизни: президент РФ начал терять зрение - Mirror

Врачи дали Путину максимум три года жизни / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин испытывает проблемы со здоровьем после операции. Он страдает от сильных головных болей, неконтролируемой агрессии и теряет зрение.

По информации издания Mirror, после этой операции врачи дали ему максимум три года жизни.

Ссылаясь на слова источника в российской разведке, журналисты пишут, что из-за проблем со здоровьем Путин теряет зрение.

"Офицер ФСБ рассказал, что у 69-летнего президента России "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака. Ему осталось не более двух-трех лет жизни", - сообщает издание.

Также по информации журналистов Путин страдает от сильных головных болей, а когда записывают его речь на тв, текст ему предоставляют огромным шрифтом, чтобы президент мог прочитать то, что собирается сказать.

Эксперты говорят, что это свидетельствует о том, что зрение Путина сильно ухудшается.

Носить очки для зрения Путин не будет, вероятно потому, что считает это признаком слабости.

Читайте такжеВнешность Путина резко изменилась после вторжения РФ в Украину: врач рассказала о его состоянии"Раньше он был собран с подчиненными, но теперь у него случаются вспышки неконтролируемой ярости. Он совсем сошел с ума и почти никому не доверяет", - говорят источники.

Ранее экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне заявил, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

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