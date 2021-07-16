Врач рассказала, от каких болезней защищает черника

Кому нельзя есть чернику / pixabay

Врач-диетолог Светлана Фус перечислила полезные свойства черники.

Как отметила медик в Instagram, за счет высокого содержания кремния ягода укрепляет кости, улучшает подвижность суставов, состояние кожи, волос и ногтей за счет высокого содержания.

Также в чернике немало железа, йода, марганца и антиоксидантов. Кроме того, в этой ягоде есть миртиллин, который снижает уровень сахара в крови.

"Употребляя свежую чернику, человек усваивает только часть ее полезных свойств, поскольку косточка практически не переваривается. В то же время многие ценные вещества ягоды находятся именно в косточке. Среди них важные компоненты: жирные кислоты Омега, полифенолы, антиоксиданты, пектины и хлорогеновая кислота", ⁣- сообщила эксперт.

Однако существуют противопоказания к ее употреблению черники.

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Они заключаются в следующем:

Ягода, ее сок и все, что может ее содержать, противопоказана при мочекаменной болезни. А именно, при оксалатных камнях.

Не следует употреблять эту ягоду тем, кто страдает аллергией или индивидуальной непереносимостью некоторых компонентов, входящих в состав черники.

Чрезмерное ее употребление может вызвать запоры.

Людям с заболеваниями поджелудочной железы также следует воздержаться от ее употребления в пищу.

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