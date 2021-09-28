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Врач рассказала, обязательно ли сбивать температуру при коронавирусе

28 сентября 2021, 01:15

Известный медик Светлана Гук четко подчеркнула, что принимать медикаменты и препараты стоит с самого начала болезни и не забывать измерять сатурацию.

Градусник
Врач рассказала, обязательно ли сбивать температуру при коронавирусе / ua.depositphotos.com

Температура тела до +38 градусов по шкале Цельсия при легком течении коронавируса COVID-19. Об этом известный врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала в комментарии порталу "Укринформ ".

Она говорит, что температуру не следует сбивать, если пациент переносит ее нормально. Однако, если она поднимается выше, все же нужно принимать, говорит Гук, жаропонижающий препарат.

Специалист заявила, что если повышенная температура у человека сопровождается сильной головной болью, он плохо себя чувствует, необходимо пить симптоматические лекарства. Она предостерегла от использования парацетамола и посоветовала употреблять ибупрофен. Также Гук отметила, что хорошие противовоспалительные свойства имеет мефенаминовая кислота, витамин С и кверцетин.

Также медик подчеркнула, что принимать медикаменты стоит с самого начала болезни и не забывать измерять сатурацию. Она не должна быть ниже 92%. Если показатель не соответствует норме, то необходимо вызывать скорую помощь.

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Напомним, ранее врач, советник мэра Львова по вопросам медицины Тарас Жиравецкий заявил, что во время заболевания коронавирусом следует сбивать температуру с первых дней еще до того, как могут проявиться другие симптомы болезни.

Если этого не делать, течение коронавирусной болезни может стать более тяжелым. Медик говорит, что у тех заболевших COVID-19, которые не сбивали температуру в первые дни, может ухудшиться картина заболевания.

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коронавирус COVID-19 Светлана Гук
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